https://ria.ru/20231015/ekvador-1902901630.html
В Эквадоре началось голосование во втором туре выборов президента
В Эквадоре началось голосование во втором туре выборов президента - РИА Новости, 15.10.2023
В Эквадоре началось голосование во втором туре выборов президента
Избирательные участки открылись для голосования на выборах президента Эквадора. РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T15:18
2023-10-15T15:18
2023-10-15T15:18
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эквадор
гильермо лассо
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БУЭНОС-АЙРЕС, 15 окт - РИА Новости. Избирательные участки открылись для голосования на выборах президента Эквадора. Во второй тур, который состоится 15 октября, прошли Луиса Гонсалес от левой партии "Гражданская революция" и Даниэль Нобоа от альянса "Национальное демократическое действие", который, согласно всем опросам общественного мнения, был аутсайдером избирательной кампании. Таким образом, эквадорцы в воскресенье будут выбирать между первой женщиной-президентом и самым молодым лидером. Выборы в Эквадоре проходят в условиях чрезвычайного положения, которое было объявлено после гибели 9 августа от рук преступников кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсьо. Он был застрелен после митинга сторонников, это трагическое событие стало ярким отражением тяжёлой криминальной обстановки в стране. Новый президент, который определится после второго тура, проработает лишь около полутора лет. Это будет переходное правительство, оно будет действовать с 25 ноября 2023 года и по 24 мая 2025 года - до проведения новых выборов. В середине мая текущего года президент Эквадора Гильермо Лассо издал указ о роспуске парламента, который запустил процедуру импичмента в отношении главы государства. Были объявлены новые президентские выборы.
https://ria.ru/20230820/vybory-1890785380.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эквадор, гильермо лассо
В мире, Эквадор, Гильермо Лассо
В Эквадоре началось голосование во втором туре выборов президента
Жители Эквадора выбирают президента между Луисой Гонсалес и Даниэлем Нобоа
БУЭНОС-АЙРЕС, 15 окт - РИА Новости. Избирательные участки открылись для голосования на выборах президента Эквадора.
Во второй тур, который состоится 15 октября, прошли Луиса Гонсалес от левой партии "Гражданская революция" и Даниэль Нобоа от альянса "Национальное демократическое действие", который, согласно всем опросам общественного мнения, был аутсайдером избирательной кампании.
Таким образом, эквадорцы в воскресенье будут выбирать между первой женщиной-президентом и самым молодым лидером.
Выборы в Эквадоре проходят в условиях чрезвычайного положения, которое было объявлено после гибели 9 августа от рук преступников кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсьо. Он был застрелен после митинга сторонников, это трагическое событие стало ярким отражением тяжёлой криминальной обстановки в стране.
Новый президент, который определится после второго тура, проработает лишь около полутора лет. Это будет переходное правительство, оно будет действовать с 25 ноября 2023 года и по 24 мая 2025 года - до проведения новых выборов. В середине мая текущего года президент Эквадора Гильермо Лассо
издал указ о роспуске парламента, который запустил процедуру импичмента в отношении главы государства. Были объявлены новые президентские выборы.
Процедура выборов президента Эквадора