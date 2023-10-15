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После нападения на травматолога в Екатеринбурге возбудят уголовное дело
После нападения на травматолога в Екатеринбурге возбудят уголовное дело - РИА Новости, 15.10.2023
После нападения на травматолога в Екатеринбурге возбудят уголовное дело
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения на травматолога в Екатеринбурге, сообщила... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T14:24
2023-10-15T14:24
2023-10-15T14:24
происшествия
екатеринбург
россия
свердловская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 окт – РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения на травматолога в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба СК России. По данным следствия, вечером 11 октября в Екатеринбурге пьяный мужчина зашел в здание круглосуточного травмпункта, включил там громкую музыку и стал пить спиртное из бутылки. После нескольких замечаний он ворвался в кабинет к врачу, избил его и сломал ему нос. Как уточнила пресс-служба свердловского минздрава, в кабинете травматолога, где врачи зашивали рану пациенту, дебошир ударил одного сотрудника, а затем набросился на другого, нанеся ему удары по лицу и бросив в голову бутылку. "Председатель СК России поручил и.о. руководителя следственного управления по Свердловской области Надбитову А.Д. возбудить уголовное дело и представить доклад", – говорится в релизе. По данному инциденту проводится процессуальная проверка, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20231013/proisshestvie-1902588303.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, екатеринбург, россия, свердловская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Свердловская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
После нападения на травматолога в Екатеринбурге возбудят уголовное дело
Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения на травматолога в Екатеринбурге
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 окт – РИА Новости.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения на травматолога в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба
СК России.
По данным следствия, вечером 11 октября в Екатеринбурге пьяный мужчина зашел в здание круглосуточного травмпункта, включил там громкую музыку и стал пить спиртное из бутылки. После нескольких замечаний он ворвался в кабинет к врачу, избил его и сломал ему нос.
Как уточнила пресс-служба свердловского минздрава, в кабинете травматолога, где врачи зашивали рану пациенту, дебошир ударил одного сотрудника, а затем набросился на другого, нанеся ему удары по лицу и бросив в голову бутылку.
"Председатель СК России поручил и.о. руководителя следственного управления по Свердловской области
Надбитову А.Д. возбудить уголовное дело и представить доклад", – говорится в релизе.
По данному инциденту проводится процессуальная проверка, добавили в ведомстве.
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