https://ria.ru/20231015/delo-1902894789.html

После нападения на травматолога в Екатеринбурге возбудят уголовное дело

После нападения на травматолога в Екатеринбурге возбудят уголовное дело - РИА Новости, 15.10.2023

После нападения на травматолога в Екатеринбурге возбудят уголовное дело

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения на травматолога в Екатеринбурге, сообщила... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T14:24

2023-10-15T14:24

2023-10-15T14:24

происшествия

екатеринбург

россия

свердловская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 окт – РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения на травматолога в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба СК России. По данным следствия, вечером 11 октября в Екатеринбурге пьяный мужчина зашел в здание круглосуточного травмпункта, включил там громкую музыку и стал пить спиртное из бутылки. После нескольких замечаний он ворвался в кабинет к врачу, избил его и сломал ему нос. Как уточнила пресс-служба свердловского минздрава, в кабинете травматолога, где врачи зашивали рану пациенту, дебошир ударил одного сотрудника, а затем набросился на другого, нанеся ему удары по лицу и бросив в голову бутылку. "Председатель СК России поручил и.о. руководителя следственного управления по Свердловской области Надбитову А.Д. возбудить уголовное дело и представить доклад", – говорится в релизе. По данному инциденту проводится процессуальная проверка, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20231013/proisshestvie-1902588303.html

екатеринбург

россия

свердловская область

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происшествия, екатеринбург, россия, свердловская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)