https://ria.ru/20231015/avariya-1902936504.html
В Москве водитель легковушки сбил пешехода
В Москве водитель легковушки сбил пешехода - РИА Новости, 15.10.2023
В Москве водитель легковушки сбил пешехода
Водитель легковушки на Варшавском шоссе в Москве сбил пешехода, пересекавшего проезжую часть в неположенном месте, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T19:49
2023-10-15T19:49
2023-10-15T19:49
происшествия
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авто
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Водитель легковушки на Варшавском шоссе в Москве сбил пешехода, пересекавшего проезжую часть в неположенном месте, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. "На Варшавском шоссе, в районе деревни Бунчиха, произошло ДТП с участием автомобиля и человека, пересекавшего проезжую часть в неположенном месте. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении. На данный момент уточняются обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших. Движение в сторону центра затруднено.
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происшествия, москва, авто
Происшествия, Москва, Авто
В Москве водитель легковушки сбил пешехода
На Варшавском шоссе в Москве водитель легковушки сбил пешехода