https://ria.ru/20231015/avariya-1902936504.html

В Москве водитель легковушки сбил пешехода

В Москве водитель легковушки сбил пешехода - РИА Новости, 15.10.2023

В Москве водитель легковушки сбил пешехода

Водитель легковушки на Варшавском шоссе в Москве сбил пешехода, пересекавшего проезжую часть в неположенном месте, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T19:49

2023-10-15T19:49

2023-10-15T19:49

происшествия

москва

авто

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Водитель легковушки на Варшавском шоссе в Москве сбил пешехода, пересекавшего проезжую часть в неположенном месте, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. "На Варшавском шоссе, в районе деревни Бунчиха, произошло ДТП с участием автомобиля и человека, пересекавшего проезжую часть в неположенном месте. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении. На данный момент уточняются обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших. Движение в сторону центра затруднено.

https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html

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2023

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происшествия, москва, авто