https://ria.ru/20231015/aktsiya-1902902603.html

На Украине прошла акция с требованием вернуть военных из плена

На Украине прошла акция с требованием вернуть военных из плена - РИА Новости, 15.10.2023

На Украине прошла акция с требованием вернуть военных из плена

В Ивано-Франковске прошла акция с требованием к власти вернуть украинских военных из плена, сообщил телеканал "Общественное". РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T15:25

2023-10-15T15:25

2023-10-15T20:58

специальная военная операция на украине

в мире

украина

ивано-франковск

мариуполь

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0f/1902902372_0:0:1041:585_1920x0_80_0_0_fc6947f3912a2c205ac90ab7ff9aa27b.jpg

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. В Ивано-Франковске прошла акция с требованием к власти вернуть украинских военных из плена, сообщил телеканал "Общественное"."В Ивано-Франковске состоялась акция в поддержку пленных защитников Мариуполя. Ориентировочно, сто человек собрались, чтобы напомнить властям и мировому сообществу о родных и друзьях", — говорится в публикации.На опубликованных телеканалом фото собравшиеся держат плакаты с призывами освободить и вернуть пленных домой.Подобная акция проводилась в Киеве в конце августа, когда на площадь Независимости вышли родственники пропавших без вести и пленных украинских военных.Последний обмен пленными между Киевом и Москвой состоялся 6 июля. Тогда Минобороны сообщило об освобождении российских 45 военнослужащих.

https://ria.ru/20231006/plen-1900999936.html

украина

ивано-франковск

мариуполь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, ивано-франковск, мариуполь, вооруженные силы украины