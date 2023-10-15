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На Украине прошла акция с требованием вернуть военных из плена
На Украине прошла акция с требованием вернуть военных из плена - РИА Новости, 15.10.2023
На Украине прошла акция с требованием вернуть военных из плена
В Ивано-Франковске прошла акция с требованием к власти вернуть украинских военных из плена, сообщил телеканал "Общественное". РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T15:25
2023-10-15T15:25
2023-10-15T20:58
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. В Ивано-Франковске прошла акция с требованием к власти вернуть украинских военных из плена, сообщил телеканал "Общественное"."В Ивано-Франковске состоялась акция в поддержку пленных защитников Мариуполя. Ориентировочно, сто человек собрались, чтобы напомнить властям и мировому сообществу о родных и друзьях", — говорится в публикации.На опубликованных телеканалом фото собравшиеся держат плакаты с призывами освободить и вернуть пленных домой.Подобная акция проводилась в Киеве в конце августа, когда на площадь Независимости вышли родственники пропавших без вести и пленных украинских военных.Последний обмен пленными между Киевом и Москвой состоялся 6 июля. Тогда Минобороны сообщило об освобождении российских 45 военнослужащих.
https://ria.ru/20231006/plen-1900999936.html
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в мире, украина, ивано-франковск, мариуполь, вооруженные силы украины
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На Украине прошла акция с требованием вернуть военных из плена
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