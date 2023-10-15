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На Украине прошла акция с требованием вернуть военных из плена - РИА Новости, 15.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:25 15.10.2023 (обновлено: 20:58 15.10.2023)
https://ria.ru/20231015/aktsiya-1902902603.html
На Украине прошла акция с требованием вернуть военных из плена
На Украине прошла акция с требованием вернуть военных из плена - РИА Новости, 15.10.2023
На Украине прошла акция с требованием вернуть военных из плена
В Ивано-Франковске прошла акция с требованием к власти вернуть украинских военных из плена, сообщил телеканал "Общественное". РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T15:25
2023-10-15T20:58
специальная военная операция на украине
в мире
украина
ивано-франковск
мариуполь
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. В Ивано-Франковске прошла акция с требованием к власти вернуть украинских военных из плена, сообщил телеканал "Общественное".&quot;В Ивано-Франковске состоялась акция в поддержку пленных защитников Мариуполя. Ориентировочно, сто человек собрались, чтобы напомнить властям и мировому сообществу о родных и друзьях&quot;, — говорится в публикации.На опубликованных телеканалом фото собравшиеся держат плакаты с призывами освободить и вернуть пленных домой.Подобная акция проводилась в Киеве в конце августа, когда на площадь Независимости вышли родственники пропавших без вести и пленных украинских военных.Последний обмен пленными между Киевом и Москвой состоялся 6 июля. Тогда Минобороны сообщило об освобождении российских 45 военнослужащих.
https://ria.ru/20231006/plen-1900999936.html
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в мире, украина, ивано-франковск, мариуполь, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Ивано-Франковск, Мариуполь, Вооруженные силы Украины
На Украине прошла акция с требованием вернуть военных из плена

В Ивано-Франковске потребовали от властей вернуть военных ВСУ из плена

© Фото : Суспільне Івано-ФранківськУчастники акции с требованием к власти вернуть украинских военных из плена в Ивано-Франковске
Участники акции с требованием к власти вернуть украинских военных из плена в Ивано-Франковске - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© Фото : Суспільне Івано-Франківськ
Участники акции с требованием к власти вернуть украинских военных из плена в Ивано-Франковске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. В Ивано-Франковске прошла акция с требованием к власти вернуть украинских военных из плена, сообщил телеканал "Общественное".
«

"В Ивано-Франковске состоялась акция в поддержку пленных защитников Мариуполя. Ориентировочно, сто человек собрались, чтобы напомнить властям и мировому сообществу о родных и друзьях", — говорится в публикации.

На опубликованных телеканалом фото собравшиеся держат плакаты с призывами освободить и вернуть пленных домой.
Подобная акция проводилась в Киеве в конце августа, когда на площадь Независимости вышли родственники пропавших без вести и пленных украинских военных.
Последний обмен пленными между Киевом и Москвой состоялся 6 июля. Тогда Минобороны сообщило об освобождении российских 45 военнослужащих.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаИвано-ФранковскМариупольВооруженные силы Украины
 
 
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