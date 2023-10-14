https://ria.ru/20231014/zhurnalisty-1902809205.html

Силы ООН не выяснили обстоятельства гибели журналистов в Ливане

Силы ООН не выяснили обстоятельства гибели журналистов в Ливане - РИА Новости, 14.10.2023

Силы ООН не выяснили обстоятельства гибели журналистов в Ливане

Временные силы ООН в Ливане пока не выяснили, при каких обстоятельствах группа журналистов подверглась удару на границе с Израилем. РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T19:33

2023-10-14T19:33

2023-10-14T20:13

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ООН, 14 окт - РИА Новости. Временные силы ООН в Ливане пока не выяснили, при каких обстоятельствах группа журналистов подверглась удару на границе с Израилем. Ливанский телеканал Al-Mayadeen сообщал в пятницу, что сотрудник агентства Рейтер Исам Абдалла погиб на юге Ливана в результате израильского удара по автомобилю с журналистами. Агентство подтвердило его гибель. Телеканал Al Jazeera сообщил, что в результате обстрела еще трое журналистов пострадали, включая двух сотрудников телеканала. Как отмечают в ООН, "что касается Альма Ас-Шаб", в организации знают, "что Израиль нанес удар по позиции примерно в 2,5 км от деревни около 17:20". После этого, по данным ООН, миротворцы, находившиеся в нескольких километрах от удара, услышали стрельбу и взрывы. "Судя по тому, что удалось изучить ВСООНЛ, на данном этапе мы не можем с уверенностью сказать, как группа журналистов, освещавших события, подверглась удару, а один из них убит", - сказано в сообщении. "Если ситуация продолжит обостряться, мы, скорее всего, увидим больше подобных трагедий. Любая гибель гражданского населения является трагедией, и ее следует всегда предотвращать", - отметили в ООН .

https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html

https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html

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в мире, ливан, израиль, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году