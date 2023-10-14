https://ria.ru/20231014/zelenskiy-1902750092.html
Даже не Россия. В США раскрыли, кто посадит Зеленского за стол переговоров
Даже не Россия. В США раскрыли, кто посадит Зеленского за стол переговоров - РИА Новости, 14.10.2023
Даже не Россия. В США раскрыли, кто посадит Зеленского за стол переговоров
Конфликт между Израилем и движением ХАМАС окажет существенное влияние на исход российско-украинского конфликта, пишет Military Watch Magazine. РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T13:43
2023-10-14T13:43
2023-10-14T14:46
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
сша
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владимир зеленский
израиль
сектор газа
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Конфликт между Израилем и движением ХАМАС окажет существенное влияние на исход российско-украинского конфликта, пишет Military Watch Magazine."Поскольку украинские флаги, демонстрируемые на всем Западе в знак солидарности, начали заменяться израильскими, <…> нападение ХАМАС может серьезно подорвать способность Киева продолжать боевые действия", — говорится в публикации.В статье указано, что снижение уровня поддержки Украины происходит на фоне неудачного контрнаступления ВСУ.В это же время Израилю, который заявил о намерении уничтожить ХАМАС и готовится к масштабной военной кампании, явно потребуется серьезная помощь от США, полагает автор.Таким образом, обострение ближневосточного конфликта совпало с растущими противоречиями в Соединенных Штатах вокруг помощи Украине, что означает появление у Запада, уставшего от президента Владимира Зеленского, пространства для маневра. В то время, когда победа Киева все дальше и дальше, "переключение" на Израиль предоставило бы западным странам возможность сохранить лицо, сократив инвестиции в конфликт и заставив Киев сесть за стол переговоров, резюмирует MWM.Как заявил ранее глава военного комитета НАТО Роб Бауэр, у Запада заканчиваются боеприпасы для отправки ВСУ. Президент США Джо Байден 1 октября подписал одобренный конгрессом закон, который предусматривает продолжение финансирования работы правительства сроком на 45 дней — до 17 ноября. Документ не включает выделение средств на нужды Украины.В свою очередь, Зеленский сказал в интервью телеканалу France 2, что эскалация в Израиле может "отвлечь" внимание международного сообщества от конфликта на Украине. Как отмечал журналист CNN Стивен Коллинсон, в американских политических кругах будет, вероятно, все чаще звучать мнение, что Вашингтону нужно сделать выбор в пользу давнего союзника Израиля и перенаправить всю помощь туда вместо Киева.
https://ria.ru/20231008/oruzhie-1901335978.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, сша, украина, владимир зеленский, израиль, сектор газа
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Израиль, Сектор Газа, Специальная военная операция на Украине
Даже не Россия. В США раскрыли, кто посадит Зеленского за стол переговоров
MWM: Зеленского вынудят на переговоры после переключения внимания на Израиль
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.
Конфликт между Израилем и движением ХАМАС окажет существенное влияние на исход российско-украинского конфликта, пишет Military Watch Magazine
.
«
"Поскольку украинские флаги, демонстрируемые на всем Западе в знак солидарности, начали заменяться израильскими, <…> нападение ХАМАС может серьезно подорвать способность Киева продолжать боевые действия", — говорится в публикации.
В статье указано, что снижение уровня поддержки Украины происходит на фоне неудачного контрнаступления ВСУ.
В это же время Израилю, который заявил о намерении уничтожить ХАМАС и готовится к масштабной военной кампании, явно потребуется серьезная помощь от США, полагает автор.
В конгрессе США заявили, что Киев мог вооружить ХАМАС для удара по Израилю
Таким образом, обострение ближневосточного конфликта совпало с растущими противоречиями в Соединенных Штатах вокруг помощи Украине, что означает появление у Запада, уставшего от президента Владимира Зеленского, пространства для маневра. В то время, когда победа Киева все дальше и дальше, "переключение" на Израиль предоставило бы западным странам возможность сохранить лицо, сократив инвестиции в конфликт и заставив Киев сесть за стол переговоров, резюмирует MWM.
Как заявил ранее глава военного комитета НАТО Роб Бауэр, у Запада заканчиваются боеприпасы для отправки ВСУ. Президент США Джо Байден 1 октября подписал одобренный конгрессом закон, который предусматривает продолжение финансирования работы правительства сроком на 45 дней — до 17 ноября. Документ не включает выделение средств на нужды Украины.
В свою очередь, Зеленский сказал в интервью телеканалу France 2, что эскалация в Израиле может "отвлечь" внимание международного сообщества от конфликта на Украине. Как отмечал журналист CNN Стивен Коллинсон, в американских политических кругах будет, вероятно, все чаще звучать мнение, что Вашингтону
нужно сделать выбор в пользу давнего союзника Израиля и перенаправить всю помощь туда вместо Киева.
"Немедленно": в США сделали неожиданное заявление по Израилю и Украине