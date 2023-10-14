https://ria.ru/20231014/zayavlenie-1902777041.html
СМИ: разногласия по России помешали Всемирному банку и МВФ дать заявление
СМИ: разногласия по России помешали Всемирному банку и МВФ дать заявление - РИА Новости, 14.10.2023
СМИ: разногласия по России помешали Всемирному банку и МВФ дать заявление
Разногласия по поводу формулировок относительно специальной военной операции РФ на Украине помешали выработке совместного заявления по итогам ежегодной встречи... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T16:09
2023-10-14T16:09
2023-10-14T16:09
специальная военная операция на украине
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марокко
всемирный банк
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Разногласия по поводу формулировок относительно специальной военной операции РФ на Украине помешали выработке совместного заявления по итогам ежегодной встречи Всемирного Банка и МВФ в Марокко, пишет газета Politico. "Разногласия по поводу формулировок, касающихся вторжения России в Украину, помешали опубликовать совместное заявление на ежегодном собрании Международного валютного фонда и Всемирного банка", - говорится в сообщении издания. "Оно было просто недостаточно сильным", - приводит газета слова неназванного чиновника из Украины. По данным издания, чиновники, собравшиеся в Марокко для обсуждения экономической и денежно-кредитной политики, "не смогли прийти к консенсусу", потому что такие страны, как Украина, Нидерланды, Канада и страны Северной Европы, возражали против того, как специальная военная операция была описана в проекте текста.
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украина, россия, марокко, всемирный банк, мвф, politico
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Марокко, Всемирный банк, МВФ, Politico
СМИ: разногласия по России помешали Всемирному банку и МВФ дать заявление
Politico: разногласия по РФ помешали Всемирного банку и МВФ выработать заявление