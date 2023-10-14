https://ria.ru/20231014/zayavlenie-1902777041.html

СМИ: разногласия по России помешали Всемирному банку и МВФ дать заявление

СМИ: разногласия по России помешали Всемирному банку и МВФ дать заявление - РИА Новости, 14.10.2023

СМИ: разногласия по России помешали Всемирному банку и МВФ дать заявление

Разногласия по поводу формулировок относительно специальной военной операции РФ на Украине помешали выработке совместного заявления по итогам ежегодной встречи... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T16:09

2023-10-14T16:09

2023-10-14T16:09

специальная военная операция на украине

украина

россия

марокко

всемирный банк

мвф

politico

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Разногласия по поводу формулировок относительно специальной военной операции РФ на Украине помешали выработке совместного заявления по итогам ежегодной встречи Всемирного Банка и МВФ в Марокко, пишет газета Politico. "Разногласия по поводу формулировок, касающихся вторжения России в Украину, помешали опубликовать совместное заявление на ежегодном собрании Международного валютного фонда и Всемирного банка", - говорится в сообщении издания. "Оно было просто недостаточно сильным", - приводит газета слова неназванного чиновника из Украины. По данным издания, чиновники, собравшиеся в Марокко для обсуждения экономической и денежно-кредитной политики, "не смогли прийти к консенсусу", потому что такие страны, как Украина, Нидерланды, Канада и страны Северной Европы, возражали против того, как специальная военная операция была описана в проекте текста.

https://ria.ru/20231005/vvp-1900692675.html

https://ria.ru/20231011/gosdolg-1901975905.html

украина

россия

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украина, россия, марокко, всемирный банк, мвф, politico