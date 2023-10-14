https://ria.ru/20231014/zatmenie-1902692030.html
Россияне не увидят кольцеобразное затмение Солнца 14 октября
Россияне не увидят кольцеобразное затмение Солнца 14 октября - РИА Новости, 14.10.2023
Россияне не увидят кольцеобразное затмение Солнца 14 октября
Кольцеобразное затмение Солнца пройдёт 14 октября, тень Луны скроет 95% видимой площади диска Солнца, однако россияне это явление наблюдать не смогут, оно будет РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T00:18
2023-10-14T00:18
2023-10-14T00:18
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Кольцеобразное затмение Солнца пройдёт 14 октября, тень Луны скроет 95% видимой площади диска Солнца, однако россияне это явление наблюдать не смогут, оно будет видно в другом полушарии, сообщил ранее Московский планетарий. "14 октября 2023 года с 18:05 и до 23:55 по московскому времени произойдет кольцеобразное затмение Солнца. Максимальная фаза составит 0,95 в 21:00 мск. Затмение в разных фазах будет наблюдаться на территории Северной и Южной Америки, а также в акваториях Тихого и Атлантического океанов. В России не видно", - говорится в сообщении. В планетарии уточнили, что затмения Солнца и Луны происходят раз в полгода с промежутком в две недели. Чтобы произошло это событие, Солнце, Земля и Луна должны выстроиться в одну линию. Когда посередине оказывается Земля, можно наблюдать лунное затмение, а если Луна, то солнечное. Кольцеобразное затмение начнется в 19:12 мск в северной части Тихого океана, когда там будет рассвет. Фаза будет чуть меньше, чем в пике – 0,94, а продлится затмение 4 минуты 20 секунд. Затем полоса затмения пройдёт по американским штатам Орегон, Невада, Юта, Аризона, Нью-Мексико и Техас. Далее затмение можно будет видеть жителям Белиза, Гондураса, Никарагуа и Панамы, а после оно переместится в Колумбию, и пройдя над северной частью Бразилии выйдет на Атлантический океан. Кольцеобразным называется затмение, при котором тень Луны закрывает Солнце не полностью, а лишь центральную его часть. При этом по краям тени заметно яркое кольцо неприкрытых участков звезды.
https://ria.ru/20231012/nauka-1901549031.html
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космос - риа наука, луна, земля, московский планетарий, общество
Космос - РИА Наука, Луна, Земля, Московский планетарий, Общество
Россияне не увидят кольцеобразное затмение Солнца 14 октября
Планетарий: россияне не смогут увидеть кольцеобразное затмение Солнца 14 октября