https://ria.ru/20231014/zasedanie-1902790688.html

Саудовская Аравия проведет экстренное заседание ОИС по Палестине

Саудовская Аравия проведет экстренное заседание ОИС по Палестине - РИА Новости, 14.10.2023

Саудовская Аравия проведет экстренное заседание ОИС по Палестине

Саудовская Аравия проведет экстренное заседание Организации исламского сотрудничества (ОИС) на уровне министров иностранных дел стран-участниц 18 октября,... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T17:28

2023-10-14T17:28

2023-10-14T17:28

в мире

израиль

саудовская аравия

организация исламского сотрудничества

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

джидда

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ДОХА, 14 окт - РИА Новости. Саудовская Аравия проведет экстренное заседание Организации исламского сотрудничества (ОИС) на уровне министров иностранных дел стран-участниц 18 октября, говорится в заявлении организации, поступившем РИА Новости. "По приглашению Саудовской Аравии в среду, 18 октября, состоится экстренная министерская встреча исполнительного комитета Организации исламского сотрудничества в штаб-квартире организации в Джидде для обсуждения военной агрессии и угроз гражданскому населению в блокированном секторе Газа", - отмечается в сообщении. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html

https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html

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в мире, израиль, саудовская аравия, организация исламского сотрудничества, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, джидда