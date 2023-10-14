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В оккупированном ВСУ Запорожье царит атмосфера террора, заявил Рогов - РИА Новости, 14.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:08 14.10.2023
https://ria.ru/20231014/zaporozhe-1902766899.html
В оккупированном ВСУ Запорожье царит атмосфера террора, заявил Рогов
В оккупированном ВСУ Запорожье царит атмосфера террора, заявил Рогов - РИА Новости, 14.10.2023
В оккупированном ВСУ Запорожье царит атмосфера террора, заявил Рогов
В оккупированном украинскими войсками городе Запорожье царит атмосфера террора, местные жители ждут прихода российской армии, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T15:08
2023-10-14T15:08
специальная военная операция на украине
в мире
запорожье
запорожская область
киев
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости. В оккупированном украинскими войсками городе Запорожье царит атмосфера террора, местные жители ждут прихода российской армии, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. Рогов напомнил, что ровно 80 лет назад - 14 октября 1943 года завершилась Запорожская фронтовая наступательная операция советских войск, в результате чего город Запорожье был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. "Уверенность в том, что город будет освобождён снова, есть у всех, даже у врагов, именно поэтому киевский режим запрещает местным жителям праздновать день освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Сегодня в городе царит атмосфера террора, запугивания, проверок, обысков на улицах, насильственная мобилизация. Люди ждут прихода российской армии и освобождения", - сказал Рогов. По его словам, город Запорожье сегодня живет в тех же условиях, в которых находился чуть больше 80 лет назад, когда был оккупирован немецкими нацистами. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
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в мире, запорожье, запорожская область, киев, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожье, Запорожская область, Киев, Владимир Рогов
В оккупированном ВСУ Запорожье царит атмосфера террора, заявил Рогов

Рогов: в оккупированном ВСУ Запорожье царит атмосфера террора, жители ждут ВС РФ

© РИА Новости /  | Перейти в медиабанкВладимир Рогов
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© РИА Новости /
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Владимир Рогов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости. В оккупированном украинскими войсками городе Запорожье царит атмосфера террора, местные жители ждут прихода российской армии, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.
Рогов напомнил, что ровно 80 лет назад - 14 октября 1943 года завершилась Запорожская фронтовая наступательная операция советских войск, в результате чего город Запорожье был освобожден от немецко-фашистских захватчиков.
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"Уверенность в том, что город будет освобождён снова, есть у всех, даже у врагов, именно поэтому киевский режим запрещает местным жителям праздновать день освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Сегодня в городе царит атмосфера террора, запугивания, проверок, обысков на улицах, насильственная мобилизация. Люди ждут прихода российской армии и освобождения", - сказал Рогов.
По его словам, город Запорожье сегодня живет в тех же условиях, в которых находился чуть больше 80 лет назад, когда был оккупирован немецкими нацистами.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожьеЗапорожская областьКиевВладимир Рогов
 
 
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