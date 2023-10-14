https://ria.ru/20231014/zaporozhe-1902766899.html

В оккупированном ВСУ Запорожье царит атмосфера террора, заявил Рогов

В оккупированном ВСУ Запорожье царит атмосфера террора, заявил Рогов - РИА Новости, 14.10.2023

В оккупированном ВСУ Запорожье царит атмосфера террора, заявил Рогов

В оккупированном украинскими войсками городе Запорожье царит атмосфера террора, местные жители ждут прихода российской армии, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T15:08

2023-10-14T15:08

2023-10-14T15:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости. В оккупированном украинскими войсками городе Запорожье царит атмосфера террора, местные жители ждут прихода российской армии, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. Рогов напомнил, что ровно 80 лет назад - 14 октября 1943 года завершилась Запорожская фронтовая наступательная операция советских войск, в результате чего город Запорожье был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. "Уверенность в том, что город будет освобождён снова, есть у всех, даже у врагов, именно поэтому киевский режим запрещает местным жителям праздновать день освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Сегодня в городе царит атмосфера террора, запугивания, проверок, обысков на улицах, насильственная мобилизация. Люди ждут прихода российской армии и освобождения", - сказал Рогов. По его словам, город Запорожье сегодня живет в тех же условиях, в которых находился чуть больше 80 лет назад, когда был оккупирован немецкими нацистами. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230925/voyna-1898323836.html

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