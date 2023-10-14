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Сийярто: у ЕС нет прав указывать Венгрии, как решать проблемы с энергетикой - РИА Новости, 14.10.2023
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13:26 14.10.2023
https://ria.ru/20231014/vengriya-1902747235.html
Сийярто: у ЕС нет прав указывать Венгрии, как решать проблемы с энергетикой
Сийярто: у ЕС нет прав указывать Венгрии, как решать проблемы с энергетикой - РИА Новости, 14.10.2023
Сийярто: у ЕС нет прав указывать Венгрии, как решать проблемы с энергетикой
Евросоюз не имеет права говорить о том, как Будапешт должен выстраивать свой энергетический баланс, Брюссель не хочет решать проблемы региона в этой отрасли,... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T13:26
2023-10-14T13:26
экономика
венгрия
петер сийярто
газпром
евросоюз
турецкий поток
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Евросоюз не имеет права говорить о том, как Будапешт должен выстраивать свой энергетический баланс, Брюссель не хочет решать проблемы региона в этой отрасли, заявил РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.Министр рассказал, что в юго-восточной части Европы есть проблема с пропускной способностью газотранспортной системы, если её не решить, то регион не сможет принять большие объемы газа, в том числе из Турции и Азербайджана."Поэтому мы запросили финансовую помощь Европейского союза. Но Евросоюз не очень-то рад помогать средствами странам региона для решения этой проблемы. Поэтому моя позиция такова: у Брюсселя нет никакого права что-либо говорить о том, как Венгрия выстраивает свой энергетический баланс", - сказал Сийярто агентству.Венгрия и "Газпром" в сентябре 2021 года подписали контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет, из которых 3,5 миллиарда кубометров газа в год приходятся на маршрут через Сербию (из "Турецкого потока") и 1 миллиард - через Австрию. Первые объемы газа через газопровод "Балканский поток", принимающий газ из "Турецкого потока", пошли в Венгрию через Сербию 1 октября.Контрактный объем соответствует примерно 12,3 миллиона кубометров газа в сутки.В августе 2022 года Сийярто заявил, что подписан договор с "Газпромом", согласно которому в страну с 1 сентября будет поступать дополнительно 5,8 миллиона кубометров газа ежедневно через "Турецкий поток" и Сербию. В ходе его визита в Москву в марте 2023 года было заявлено, что договор о дополнительных поставках будет продлен.
https://ria.ru/20231003/vengriya-1900090417.html
https://ria.ru/20230805/gaz-1888379815.html
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экономика, венгрия, петер сийярто, газпром, евросоюз, турецкий поток
Экономика, Венгрия, Петер Сийярто, Газпром, Евросоюз, Турецкий поток
Сийярто: у ЕС нет прав указывать Венгрии, как решать проблемы с энергетикой

Сийярто: у ЕС нет права диктовать Венгрии, как выстраивать энергетический баланс

© AP Photo / Darko VojinovicГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Евросоюз не имеет права говорить о том, как Будапешт должен выстраивать свой энергетический баланс, Брюссель не хочет решать проблемы региона в этой отрасли, заявил РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Министр рассказал, что в юго-восточной части Европы есть проблема с пропускной способностью газотранспортной системы, если её не решить, то регион не сможет принять большие объемы газа, в том числе из Турции и Азербайджана.
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"Поэтому мы запросили финансовую помощь Европейского союза. Но Евросоюз не очень-то рад помогать средствами странам региона для решения этой проблемы. Поэтому моя позиция такова: у Брюсселя нет никакого права что-либо говорить о том, как Венгрия выстраивает свой энергетический баланс", - сказал Сийярто агентству.
Венгрия и "Газпром" в сентябре 2021 года подписали контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет, из которых 3,5 миллиарда кубометров газа в год приходятся на маршрут через Сербию (из "Турецкого потока") и 1 миллиард - через Австрию. Первые объемы газа через газопровод "Балканский поток", принимающий газ из "Турецкого потока", пошли в Венгрию через Сербию 1 октября.
Контрактный объем соответствует примерно 12,3 миллиона кубометров газа в сутки.
В августе 2022 года Сийярто заявил, что подписан договор с "Газпромом", согласно которому в страну с 1 сентября будет поступать дополнительно 5,8 миллиона кубометров газа ежедневно через "Турецкий поток" и Сербию. В ходе его визита в Москву в марте 2023 года было заявлено, что договор о дополнительных поставках будет продлен.
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ЭкономикаВенгрияПетер СийяртоГазпромЕвросоюзТурецкий поток
 
 
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