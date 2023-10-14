https://ria.ru/20231014/vengriya-1902747235.html

Сийярто: у ЕС нет прав указывать Венгрии, как решать проблемы с энергетикой

Сийярто: у ЕС нет прав указывать Венгрии, как решать проблемы с энергетикой - РИА Новости, 14.10.2023

Сийярто: у ЕС нет прав указывать Венгрии, как решать проблемы с энергетикой

Евросоюз не имеет права говорить о том, как Будапешт должен выстраивать свой энергетический баланс, Брюссель не хочет решать проблемы региона в этой отрасли,... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T13:26

2023-10-14T13:26

2023-10-14T13:26

экономика

венгрия

петер сийярто

газпром

евросоюз

турецкий поток

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Евросоюз не имеет права говорить о том, как Будапешт должен выстраивать свой энергетический баланс, Брюссель не хочет решать проблемы региона в этой отрасли, заявил РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.Министр рассказал, что в юго-восточной части Европы есть проблема с пропускной способностью газотранспортной системы, если её не решить, то регион не сможет принять большие объемы газа, в том числе из Турции и Азербайджана."Поэтому мы запросили финансовую помощь Европейского союза. Но Евросоюз не очень-то рад помогать средствами странам региона для решения этой проблемы. Поэтому моя позиция такова: у Брюсселя нет никакого права что-либо говорить о том, как Венгрия выстраивает свой энергетический баланс", - сказал Сийярто агентству.Венгрия и "Газпром" в сентябре 2021 года подписали контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет, из которых 3,5 миллиарда кубометров газа в год приходятся на маршрут через Сербию (из "Турецкого потока") и 1 миллиард - через Австрию. Первые объемы газа через газопровод "Балканский поток", принимающий газ из "Турецкого потока", пошли в Венгрию через Сербию 1 октября.Контрактный объем соответствует примерно 12,3 миллиона кубометров газа в сутки.В августе 2022 года Сийярто заявил, что подписан договор с "Газпромом", согласно которому в страну с 1 сентября будет поступать дополнительно 5,8 миллиона кубометров газа ежедневно через "Турецкий поток" и Сербию. В ходе его визита в Москву в марте 2023 года было заявлено, что договор о дополнительных поставках будет продлен.

https://ria.ru/20231003/vengriya-1900090417.html

https://ria.ru/20230805/gaz-1888379815.html

венгрия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, венгрия, петер сийярто, газпром, евросоюз, турецкий поток