Сийярто: у ЕС нет прав указывать Венгрии, как решать проблемы с энергетикой
Сийярто: у ЕС нет права диктовать Венгрии, как выстраивать энергетический баланс
© AP Photo / Darko VojinovicГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
© AP Photo / Darko Vojinovic
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Евросоюз не имеет права говорить о том, как Будапешт должен выстраивать свой энергетический баланс, Брюссель не хочет решать проблемы региона в этой отрасли, заявил РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Министр рассказал, что в юго-восточной части Европы есть проблема с пропускной способностью газотранспортной системы, если её не решить, то регион не сможет принять большие объемы газа, в том числе из Турции и Азербайджана.
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"Поэтому мы запросили финансовую помощь Европейского союза. Но Евросоюз не очень-то рад помогать средствами странам региона для решения этой проблемы. Поэтому моя позиция такова: у Брюсселя нет никакого права что-либо говорить о том, как Венгрия выстраивает свой энергетический баланс", - сказал Сийярто агентству.
Венгрия и "Газпром" в сентябре 2021 года подписали контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет, из которых 3,5 миллиарда кубометров газа в год приходятся на маршрут через Сербию (из "Турецкого потока") и 1 миллиард - через Австрию. Первые объемы газа через газопровод "Балканский поток", принимающий газ из "Турецкого потока", пошли в Венгрию через Сербию 1 октября.
Контрактный объем соответствует примерно 12,3 миллиона кубометров газа в сутки.
В августе 2022 года Сийярто заявил, что подписан договор с "Газпромом", согласно которому в страну с 1 сентября будет поступать дополнительно 5,8 миллиона кубометров газа ежедневно через "Турецкий поток" и Сербию. В ходе его визита в Москву в марте 2023 года было заявлено, что договор о дополнительных поставках будет продлен.