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В конгрессе потребовали уволить Салливана с поста советника - РИА Новости, 14.10.2023
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01:11 14.10.2023
https://ria.ru/20231014/uvolnenie-1902694535.html
В конгрессе потребовали уволить Салливана с поста советника
В конгрессе потребовали уволить Салливана с поста советника - РИА Новости, 14.10.2023
В конгрессе потребовали уволить Салливана с поста советника
Сенатор-республиканец от штата Теннесси Марша Блэкберн обратилась к президенту США Джо Байдену с требованием "немедленно отстранить" Джейка Салливана от... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T01:11
2023-10-14T01:11
в мире
сша
джейк салливан
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ВАШИНГТОН, 14 окт – РИА Новости. Сенатор-республиканец от штата Теннесси Марша Блэкберн обратилась к президенту США Джо Байдену с требованием "немедленно отстранить" Джейка Салливана от должности помощника по вопросам национальной безопасности, приписав ему профессиональную некомпетентность, говорится в обнародованном в пятницу письме конгрессвумен. "Господин Салливан регулярно вводил в заблуждение все правительство относительно угроз безопасности во всем мире. Всего за восемь дней до того, как (палестинское движение) ХАМАС устроило свой варварский сюрприз в виде нападения на Израиль, он заявил, что "на Ближнем Востоке сегодня спокойнее, чем за последние два десятилетия", - следует из письма. Несмотря на заверения такого рода, напоминает Блэкберн, с начала эскалации палестино-израильского конфликта погибли "более 1,2 тысячи израильтян", а также свыше двух десятков находившихся в стране американских граждан. "Таково восприятие Ближнего Востока у Джейка Салливана. Это неприемлемо", - подчеркнула она. Конгрессвумен выступила с утверждением, что Салливан с самого первого дня на своем посту был "совершенно неправ" в том, какого курса в отношении Ирана должно придерживаться американское правительство. По мнению Блэкберн, продвигаемая советником Байдена "политика умиротворения" Ирана "придала смелости крупнейшему в мире государству-спонсору терроризма". "Ослабление санкций против Ирана и отказ принуждать к ним других не является эффективным решением, и нынешняя атака (против Израиля – ред.) служит убедительным доказательством этого факта", - указала сенатор от Теннесси.
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в мире, сша, джейк салливан, джо байден
В мире, США, Джейк Салливан, Джо Байден
В конгрессе потребовали уволить Салливана с поста советника

Конгрессвумен Блэкберн потребовала уволить Салливана с поста советника

© AP Photo / Susan WalshCоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 окт – РИА Новости. Сенатор-республиканец от штата Теннесси Марша Блэкберн обратилась к президенту США Джо Байдену с требованием "немедленно отстранить" Джейка Салливана от должности помощника по вопросам национальной безопасности, приписав ему профессиональную некомпетентность, говорится в обнародованном в пятницу письме конгрессвумен.
«
"Господин Салливан регулярно вводил в заблуждение все правительство относительно угроз безопасности во всем мире. Всего за восемь дней до того, как (палестинское движение) ХАМАС устроило свой варварский сюрприз в виде нападения на Израиль, он заявил, что "на Ближнем Востоке сегодня спокойнее, чем за последние два десятилетия", - следует из письма.
Несмотря на заверения такого рода, напоминает Блэкберн, с начала эскалации палестино-израильского конфликта погибли "более 1,2 тысячи израильтян", а также свыше двух десятков находившихся в стране американских граждан. "Таково восприятие Ближнего Востока у Джейка Салливана. Это неприемлемо", - подчеркнула она.
Конгрессвумен выступила с утверждением, что Салливан с самого первого дня на своем посту был "совершенно неправ" в том, какого курса в отношении Ирана должно придерживаться американское правительство. По мнению Блэкберн, продвигаемая советником Байдена "политика умиротворения" Ирана "придала смелости крупнейшему в мире государству-спонсору терроризма".
"Ослабление санкций против Ирана и отказ принуждать к ним других не является эффективным решением, и нынешняя атака (против Израиля – ред.) служит убедительным доказательством этого факта", - указала сенатор от Теннесси.
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В миреСШАДжейк СалливанДжо Байден
 
 
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