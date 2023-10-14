https://ria.ru/20231014/ukraina-1902729224.html

Пушков пояснил, что будет с Украиной после эскалации в Израиле

Пушков пояснил, что будет с Украиной после эскалации в Израиле - РИА Новости, 14.10.2023

Пушков пояснил, что будет с Украиной после эскалации в Израиле

Несмотря на западную браваду, Украина давно уже не входит в круг интересов Запада по трем причинам, сообщил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T11:08

2023-10-14T11:08

2023-10-14T11:08

в мире

украина

израиль

сектор газа

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Несмотря на западную браваду, Украина давно уже не входит в круг интересов Запада по трем причинам, сообщил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков."На Западе клянутся, что Украина остается важнейшим приоритетом для западного альянса и по-прежнему находится в центре его внимания. Но на деле она с неизбежностью отходит на второй план", — написал он.Во-первых, украинский кризис в целом уже надоел, так как в Киев вливаются огромные денежные средства, запросы Зеленского растут, а результата все еще нет, сообщается в публикации.Во-вторых, Запад сомневается в способности Киева одержать победу над Россией, что, опять же, подтверждает тот факт, что средства Запада потрачены "в никуда", объясняет Пушков.Наконец, на прошлой неделе разразился кризис на Ближнем Востоке с непонятными, но глубокими последствиями, в том числе для Запада, где немало радикальных исламистов, поддерживающих палестинцев, подчеркнул сенатор. В таких условиях всем просто не до Украины, заключил он.Как заявил ранее глава военного комитета НАТО Роб Бауэр, у Запада заканчиваются боеприпасы для отправки ВСУ. Президент США Джо Байден 1 октября подписал одобренный конгрессом закон, который предусматривает продолжение финансирования работы правительства сроком на 45 дней — до 17 ноября. Документ не включает выделение средств на нужды Украины.Президеннт Украины Владимир Зеленский сказал в интервью телеканалу France 2, что эскалация в Израиле рискует "отвлечь" внимание международного сообщества от конфликта на Украине. Как отмечал журналист CNN Стивен Коллинсон, в американских политических кругах будет, вероятно, все чаще звучать мнение, что Вашингтону нужно сделать выбор в пользу давнего союзника Израиля и перенаправить всю помощь туда, вместо Украины.

https://ria.ru/20231010/sredstva-1901657876.html

https://ria.ru/20231008/oruzhie-1901335978.html

украина

израиль

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в мире, украина, израиль, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году