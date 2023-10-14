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Пушков пояснил, что будет с Украиной после эскалации в Израиле
Пушков пояснил, что будет с Украиной после эскалации в Израиле - РИА Новости, 14.10.2023
Пушков пояснил, что будет с Украиной после эскалации в Израиле
Несмотря на западную браваду, Украина давно уже не входит в круг интересов Запада по трем причинам, сообщил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T11:08
2023-10-14T11:08
2023-10-14T11:08
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Несмотря на западную браваду, Украина давно уже не входит в круг интересов Запада по трем причинам, сообщил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков."На Западе клянутся, что Украина остается важнейшим приоритетом для западного альянса и по-прежнему находится в центре его внимания. Но на деле она с неизбежностью отходит на второй план", — написал он.Во-первых, украинский кризис в целом уже надоел, так как в Киев вливаются огромные денежные средства, запросы Зеленского растут, а результата все еще нет, сообщается в публикации.Во-вторых, Запад сомневается в способности Киева одержать победу над Россией, что, опять же, подтверждает тот факт, что средства Запада потрачены "в никуда", объясняет Пушков.Наконец, на прошлой неделе разразился кризис на Ближнем Востоке с непонятными, но глубокими последствиями, в том числе для Запада, где немало радикальных исламистов, поддерживающих палестинцев, подчеркнул сенатор. В таких условиях всем просто не до Украины, заключил он.Как заявил ранее глава военного комитета НАТО Роб Бауэр, у Запада заканчиваются боеприпасы для отправки ВСУ. Президент США Джо Байден 1 октября подписал одобренный конгрессом закон, который предусматривает продолжение финансирования работы правительства сроком на 45 дней — до 17 ноября. Документ не включает выделение средств на нужды Украины.Президеннт Украины Владимир Зеленский сказал в интервью телеканалу France 2, что эскалация в Израиле рискует "отвлечь" внимание международного сообщества от конфликта на Украине. Как отмечал журналист CNN Стивен Коллинсон, в американских политических кругах будет, вероятно, все чаще звучать мнение, что Вашингтону нужно сделать выбор в пользу давнего союзника Израиля и перенаправить всю помощь туда, вместо Украины.
https://ria.ru/20231010/sredstva-1901657876.html
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в мире, украина, израиль, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Украина, Израиль, Сектор Газа, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Пушков пояснил, что будет с Украиной после эскалации в Израиле
Пушков назвал три причины неактуальности Украины для Запада
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.
Несмотря на западную браваду, Украина давно уже не входит в круг интересов Запада по трем причинам, сообщил в своем Telegram
-канале сенатор Алексей Пушков.
"На Западе клянутся, что Украина остается важнейшим приоритетом для западного альянса и по-прежнему находится в центре его внимания. Но на деле она с неизбежностью отходит на второй план", — написал он.
Во-первых, украинский кризис в целом уже надоел, так как в Киев вливаются огромные денежные средства, запросы Зеленского растут, а результата все еще нет, сообщается в публикации.
Во-вторых, Запад сомневается в способности Киева одержать победу над Россией, что, опять же, подтверждает тот факт, что средства Запада потрачены "в никуда", объясняет Пушков.
"Немедленно": в США сделали неожиданное заявление по Израилю и Украине
Наконец, на прошлой неделе разразился кризис на Ближнем Востоке с непонятными, но глубокими последствиями, в том числе для Запада, где немало радикальных исламистов, поддерживающих палестинцев, подчеркнул сенатор. В таких условиях всем просто не до Украины, заключил он.
Как заявил ранее глава военного комитета НАТО Роб Бауэр, у Запада заканчиваются боеприпасы для отправки ВСУ. Президент США Джо Байден 1 октября подписал одобренный конгрессом закон, который предусматривает продолжение финансирования работы правительства сроком на 45 дней — до 17 ноября. Документ не включает выделение средств на нужды Украины.
Президеннт Украины Владимир Зеленский сказал в интервью телеканалу France 2
, что эскалация в Израиле рискует "отвлечь" внимание международного сообщества от конфликта на Украине. Как отмечал журналист CNN Стивен Коллинсон, в американских политических кругах будет, вероятно, все чаще звучать мнение, что Вашингтону
нужно сделать выбор в пользу давнего союзника Израиля и перенаправить всю помощь туда, вместо Украины.
В конгрессе США заявили, что Киев мог вооружить ХАМАС для удара по Израилю