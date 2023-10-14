https://ria.ru/20231014/ucheniya-1902709924.html
Жителей Севастополя предупредили о противодиверсионных учениях
Жителей Севастополя предупредили о противодиверсионных учениях - РИА Новости, 14.10.2023
Жителей Севастополя предупредили о противодиверсионных учениях
Черноморский флот проводит с 8 утра в Севастополе на входе в Севастопольскую бухту противодиверсионные учения с применением реактивных бомбометов, сообщил... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T08:20
2023-10-14T08:20
2023-10-14T08:20
безопасность
севастополь
михаил развожаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100208/74/1002087486_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_bb72ff46f3dd7e6fb1f4d1177b854983.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости. Черноморский флот проводит с 8 утра в Севастополе на входе в Севастопольскую бухту противодиверсионные учения с применением реактивных бомбометов, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. "Ориентировочно с 08.00 до 09.00 в районе Северного и Южного молов Черноморский флот будет проводить учения ППДО, в том числе с применением реактивных бомбометов. Будет громко" , - написал Развожаев. В городе все спокойно, написал он.
https://ria.ru/20231006/sevastopol-1900922028.html
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100208/74/1002087486_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_4d5571479b641ea3bd1383e41a0d6c66.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, севастополь, михаил развожаев
Безопасность, Севастополь, Михаил Развожаев
Жителей Севастополя предупредили о противодиверсионных учениях
Развожаев предупредил об учениях с применением бомбометов в Севастополе