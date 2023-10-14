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Жителей Севастополя предупредили о противодиверсионных учениях - РИА Новости, 14.10.2023
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08:20 14.10.2023
https://ria.ru/20231014/ucheniya-1902709924.html
Жителей Севастополя предупредили о противодиверсионных учениях
Жителей Севастополя предупредили о противодиверсионных учениях - РИА Новости, 14.10.2023
Жителей Севастополя предупредили о противодиверсионных учениях
Черноморский флот проводит с 8 утра в Севастополе на входе в Севастопольскую бухту противодиверсионные учения с применением реактивных бомбометов, сообщил... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T08:20
2023-10-14T08:20
безопасность
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости. Черноморский флот проводит с 8 утра в Севастополе на входе в Севастопольскую бухту противодиверсионные учения с применением реактивных бомбометов, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. "Ориентировочно с 08.00 до 09.00 в районе Северного и Южного молов Черноморский флот будет проводить учения ППДО, в том числе с применением реактивных бомбометов. Будет громко" , - написал Развожаев. В городе все спокойно, написал он.
https://ria.ru/20231006/sevastopol-1900922028.html
севастополь
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безопасность, севастополь, михаил развожаев
Безопасность, Севастополь, Михаил Развожаев
Жителей Севастополя предупредили о противодиверсионных учениях

Развожаев предупредил об учениях с применением бомбометов в Севастополе

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкСигнальный маяк для военных кораблей ЧФ РФ в бухте Севастополя
Сигнальный маяк для военных кораблей ЧФ РФ в бухте Севастополя - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Сигнальный маяк для военных кораблей ЧФ РФ в бухте Севастополя. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости. Черноморский флот проводит с 8 утра в Севастополе на входе в Севастопольскую бухту противодиверсионные учения с применением реактивных бомбометов, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.
"Ориентировочно с 08.00 до 09.00 в районе Северного и Южного молов Черноморский флот будет проводить учения ППДО, в том числе с применением реактивных бомбометов. Будет громко" , - написал Развожаев.
В городе все спокойно, написал он.
Мыс Фиолент - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
Жителей Севастополя предупредили о тренировке постов дымопуска
6 октября, 13:00
 
БезопасностьСевастопольМихаил Развожаев
 
 
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