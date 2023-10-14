https://ria.ru/20231014/ucheniya-1902709924.html

Жителей Севастополя предупредили о противодиверсионных учениях

Жителей Севастополя предупредили о противодиверсионных учениях - РИА Новости, 14.10.2023

Жителей Севастополя предупредили о противодиверсионных учениях

Черноморский флот проводит с 8 утра в Севастополе на входе в Севастопольскую бухту противодиверсионные учения с применением реактивных бомбометов, сообщил... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T08:20

2023-10-14T08:20

2023-10-14T08:20

безопасность

севастополь

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости. Черноморский флот проводит с 8 утра в Севастополе на входе в Севастопольскую бухту противодиверсионные учения с применением реактивных бомбометов, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. "Ориентировочно с 08.00 до 09.00 в районе Северного и Южного молов Черноморский флот будет проводить учения ППДО, в том числе с применением реактивных бомбометов. Будет громко" , - написал Развожаев. В городе все спокойно, написал он.

https://ria.ru/20231006/sevastopol-1900922028.html

севастополь

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безопасность, севастополь, михаил развожаев