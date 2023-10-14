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В Крыму топливо подешевело на несколько рублей за литр - РИА Новости, 14.10.2023
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09:45 14.10.2023 (обновлено: 10:03 14.10.2023)
https://ria.ru/20231014/toplivo-1902717707.html
В Крыму топливо подешевело на несколько рублей за литр
В Крыму топливо подешевело на несколько рублей за литр - РИА Новости, 14.10.2023
В Крыму топливо подешевело на несколько рублей за литр
В Крыму бензин и дизельное топливо подешевели сразу на несколько рублей, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T09:45
2023-10-14T10:03
экономика
симферополь
аи-95
аи-92
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт — РИА Новости. В Крыму бензин и дизельное топливо подешевели сразу на несколько рублей, передает корреспондент РИА Новости. Цены снизили некоторые АЗС крупных компаний в Симферополе. Так, литр бензина АИ-95 стоит 59,79 рубля, АИ-92 — 55,79 рубля, дизельного топлива — 66,79 рубля. Раньше эти виды топлива были на четыре-шесть рублей дороже. В продаже имеются также дизельное топливо качества ultra и бензин с более высоким октановым числом: бензин марки 100 стоит 74,79 рубля за литр, дизельное топливо ultra — 68,99 рубля. О предстоящем снижении цен заявил 12 октября глава Крыма Сергей Аксенов. Он пояснил, что об этом договорились с крупными нефтетрейдерами. По словам Аксенова, максимальная стоимость дизеля составит 66,80 рубля за литр, 95-го бензина — 59,80 рубля, 92-го бензина — 55,80 рубля. В последние два месяца cтоимость дизельного топлива в Крыму достигала 72-76 рублей, бензина АИ 95 — 63-66 рублей за литр. Это существенно выше, чем на заправках в Краснодарском крае — в некоторых случаях разница составляла 10-15 рублей.На прошлой неделе власти Крыма и Севастополя обратились к правительству с просьбой помочь дотацией заправщикам на полуострове, уже купившим топливо по высокой цене, чтобы быстрее снизить цены в рознице.
https://ria.ru/20231011/toplivo-1902027292.html
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экономика, симферополь, аи-95, аи-92, республика крым
Экономика, Симферополь, АИ-95, АИ-92, Республика Крым
В Крыму топливо подешевело на несколько рублей за литр

Топливо на АЗС Крыма подешевело сразу на несколько рублей за литр

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль во время заправки на мультизаправочном комплексе
Автомобиль во время заправки на мультизаправочном комплексе - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль во время заправки на мультизаправочном комплексе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт — РИА Новости. В Крыму бензин и дизельное топливо подешевели сразу на несколько рублей, передает корреспондент РИА Новости.
Цены снизили некоторые АЗС крупных компаний в Симферополе. Так, литр бензина АИ-95 стоит 59,79 рубля, АИ-92 — 55,79 рубля, дизельного топлива — 66,79 рубля. Раньше эти виды топлива были на четыре-шесть рублей дороже.
В продаже имеются также дизельное топливо качества ultra и бензин с более высоким октановым числом: бензин марки 100 стоит 74,79 рубля за литр, дизельное топливо ultra — 68,99 рубля.
О предстоящем снижении цен заявил 12 октября глава Крыма Сергей Аксенов. Он пояснил, что об этом договорились с крупными нефтетрейдерами. По словам Аксенова, максимальная стоимость дизеля составит 66,80 рубля за литр, 95-го бензина — 59,80 рубля, 92-го бензина — 55,80 рубля.
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В последние два месяца cтоимость дизельного топлива в Крыму достигала 72-76 рублей, бензина АИ 95 — 63-66 рублей за литр. Это существенно выше, чем на заправках в Краснодарском крае — в некоторых случаях разница составляла 10-15 рублей.
На прошлой неделе власти Крыма и Севастополя обратились к правительству с просьбой помочь дотацией заправщикам на полуострове, уже купившим топливо по высокой цене, чтобы быстрее снизить цены в рознице.
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ЭкономикаСимферопольАИ-95АИ-92Республика Крым
 
 
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