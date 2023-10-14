В Крыму топливо подешевело на несколько рублей за литр
Топливо на АЗС Крыма подешевело сразу на несколько рублей за литр
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль во время заправки на мультизаправочном комплексе
Автомобиль во время заправки на мультизаправочном комплексе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт — РИА Новости. В Крыму бензин и дизельное топливо подешевели сразу на несколько рублей, передает корреспондент РИА Новости.
Цены снизили некоторые АЗС крупных компаний в Симферополе. Так, литр бензина АИ-95 стоит 59,79 рубля, АИ-92 — 55,79 рубля, дизельного топлива — 66,79 рубля. Раньше эти виды топлива были на четыре-шесть рублей дороже.
В продаже имеются также дизельное топливо качества ultra и бензин с более высоким октановым числом: бензин марки 100 стоит 74,79 рубля за литр, дизельное топливо ultra — 68,99 рубля.
О предстоящем снижении цен заявил 12 октября глава Крыма Сергей Аксенов. Он пояснил, что об этом договорились с крупными нефтетрейдерами. По словам Аксенова, максимальная стоимость дизеля составит 66,80 рубля за литр, 95-го бензина — 59,80 рубля, 92-го бензина — 55,80 рубля.
В последние два месяца cтоимость дизельного топлива в Крыму достигала 72-76 рублей, бензина АИ 95 — 63-66 рублей за литр. Это существенно выше, чем на заправках в Краснодарском крае — в некоторых случаях разница составляла 10-15 рублей.
На прошлой неделе власти Крыма и Севастополя обратились к правительству с просьбой помочь дотацией заправщикам на полуострове, уже купившим топливо по высокой цене, чтобы быстрее снизить цены в рознице.