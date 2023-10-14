https://ria.ru/20231014/tekhnologii-1902792250.html
СМИ рассказали, какие технологии Япония может передать Украине
СМИ рассказали, какие технологии Япония может передать Украине - РИА Новости, 14.10.2023
СМИ рассказали, какие технологии Япония может передать Украине
Япония во время конференции о помощи экономического восстановления Украины может предложить технологические решения в области медицины и сельского хозяйства,... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T17:40
2023-10-14T17:40
2023-10-14T18:55
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ТОКИО, 14 окт - РИА Новости. Япония во время конференции о помощи экономического восстановления Украины может предложить технологические решения в области медицины и сельского хозяйства, сообщило агентство Киодо. Япония, в отличие от своих западных партнеров, не может предоставлять Украине помощь в виде летальных вооружений, поэтому на предстоящей конференции может предложить Украине технологическую помощь в медицине с использованием информационно-коммуникационных технологий (ICT) и сельском хозяйстве. Например, это могут быть технологии передачи данных УЗИ врачам в Японию, что позволит в режиме реального времени получить консультацию и рекомендации по лечению. В сельском хозяйстве это могут быть технологии с использованием искусственного интеллекта, которые с учетом влажности, солнечности температуры почвы смогут отрегулировать подачу воды и удобрений. Кроме того, рассматривается возможность оказания помощи в области водоочистки и кибербезопасности.
https://ria.ru/20230917/ukraina-1896764088.html
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в мире, япония, украина
СМИ рассказали, какие технологии Япония может передать Украине
Киодо: Япония может передать Украине технологии в сфере сельского хозяйства
ТОКИО, 14 окт - РИА Новости.
Япония во время конференции о помощи экономического восстановления Украины может предложить технологические решения в области медицины и сельского хозяйства, сообщило агентство Киодо
.
Япония, в отличие от своих западных партнеров, не может предоставлять Украине помощь в виде летальных вооружений, поэтому на предстоящей конференции может предложить Украине технологическую помощь в медицине с использованием информационно-коммуникационных технологий (ICT) и сельском хозяйстве.
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Например, это могут быть технологии передачи данных УЗИ врачам в Японию, что позволит в режиме реального времени получить консультацию и рекомендации по лечению.
В сельском хозяйстве это могут быть технологии с использованием искусственного интеллекта, которые с учетом влажности, солнечности температуры почвы смогут отрегулировать подачу воды и удобрений.
Кроме того, рассматривается возможность оказания помощи в области водоочистки и кибербезопасности.
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