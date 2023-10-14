https://ria.ru/20231014/sudostroenie-1902726712.html
В России выделят дополнительные средства на субсидирование судостроения
В России выделят дополнительные средства на субсидирование судостроения - РИА Новости, 14.10.2023
В России выделят дополнительные средства на субсидирование судостроения
Правительство РФ дополнительно выделит 900 миллионов рублей на программу субсидирования строительства судов взамен сданных на утилизацию, сообщается в... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T10:52
2023-10-14T10:52
2023-10-14T10:52
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Правительство РФ дополнительно выделит 900 миллионов рублей на программу субсидирования строительства судов взамен сданных на утилизацию, сообщается в официальном Telegram-канале кабмина. "В 2023 году на программу субсидирования строительства гражданских судов взамен сданных на утилизацию будет дополнительно выделено более 900 миллионов рублей. Распоряжение об этом подписал Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Планируется, что средства позволят уже в этом году завершить создание корпуса нового пассажирского круизного судна проекта "Карелия", который производится на заводе "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде. Закончить строительство лайнера планируется в 2025 году. Программа субсидирования строительства гражданских судов взамен сданных на утилизацию запущена в 2017 году. Она подразумевает замену, в частности, транспортных, служебно-вспомогательных и рыбопромысловых кораблей.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
В России выделят дополнительные средства на субсидирование судостроения
Правительство выделит дополнительные 900 млн руб на субсидирование судостроения
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.
Правительство РФ дополнительно выделит 900 миллионов рублей на программу субсидирования строительства судов взамен сданных на утилизацию, сообщается в официальном Telegram-канале
кабмина.
«
"В 2023 году на программу субсидирования строительства гражданских судов взамен сданных на утилизацию будет дополнительно выделено более 900 миллионов рублей. Распоряжение об этом подписал Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Планируется, что средства позволят уже в этом году завершить создание корпуса нового пассажирского круизного судна проекта "Карелия", который производится на заводе "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде. Закончить строительство лайнера планируется в 2025 году.
Программа субсидирования строительства гражданских судов взамен сданных на утилизацию запущена в 2017 году. Она подразумевает замену, в частности, транспортных, служебно-вспомогательных и рыбопромысловых кораблей.
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