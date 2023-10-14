https://ria.ru/20231014/sudostroenie-1902726712.html

В России выделят дополнительные средства на субсидирование судостроения

В России выделят дополнительные средства на субсидирование судостроения - РИА Новости, 14.10.2023

В России выделят дополнительные средства на субсидирование судостроения

Правительство РФ дополнительно выделит 900 миллионов рублей на программу субсидирования строительства судов взамен сданных на утилизацию, сообщается в... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T10:52

2023-10-14T10:52

2023-10-14T10:52

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Правительство РФ дополнительно выделит 900 миллионов рублей на программу субсидирования строительства судов взамен сданных на утилизацию, сообщается в официальном Telegram-канале кабмина. "В 2023 году на программу субсидирования строительства гражданских судов взамен сданных на утилизацию будет дополнительно выделено более 900 миллионов рублей. Распоряжение об этом подписал Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Планируется, что средства позволят уже в этом году завершить создание корпуса нового пассажирского круизного судна проекта "Карелия", который производится на заводе "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде. Закончить строительство лайнера планируется в 2025 году. Программа субсидирования строительства гражданских судов взамен сданных на утилизацию запущена в 2017 году. Она подразумевает замену, в частности, транспортных, служебно-вспомогательных и рыбопромысловых кораблей.

https://ria.ru/20231006/mo-1900919605.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, михаил мишустин