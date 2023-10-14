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ВС России пресекли деятельность украинской ДРГ на Херсонском направлении - РИА Новости, 14.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:35 14.10.2023 (обновлено: 13:43 14.10.2023)
https://ria.ru/20231014/spetsoperatsiya-1902749278.html
ВС России пресекли деятельность украинской ДРГ на Херсонском направлении
ВС России пресекли деятельность украинской ДРГ на Херсонском направлении - РИА Новости, 14.10.2023
ВС России пресекли деятельность украинской ДРГ на Херсонском направлении
Российские подразделения уничтожили на Херсонском направлении за сутки более 40 украинских военнослужащих, восемь автомобилей, гаубицу "Гиацинт-Б", три орудия... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T13:35
2023-10-14T13:43
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
херсонская область
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили на Херсонском направлении за сутки более 40 украинских военнослужащих, восемь автомобилей, гаубицу "Гиацинт-Б", три орудия Д-30, а также диверсионно-разведывательную группу ВСУ на острове Алёшкинский, сообщило в сводке Минобороны РФ."На Херсонском направлении нанесено огневое поражение живой силе и технике 126-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе населенного пункта Берислав Херсонской области. Кроме того, пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы ВСУ на острове Алёшкинский. Потери противника на данном направлении составили более 40 украинских военнослужащих, восемь автомобилей, гаубица "Гиацинт-Б", а также три орудия Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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вооруженные силы украины, безопасность, херсонская область , вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Херсонская область , Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России пресекли деятельность украинской ДРГ на Херсонском направлении

На Херсонском направлении пресекли деятельность ДРГ ВСУ на острове Алёшкинский

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили на Херсонском направлении за сутки более 40 украинских военнослужащих, восемь автомобилей, гаубицу "Гиацинт-Б", три орудия Д-30, а также диверсионно-разведывательную группу ВСУ на острове Алёшкинский, сообщило в сводке Минобороны РФ.
«
"На Херсонском направлении нанесено огневое поражение живой силе и технике 126-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе населенного пункта Берислав Херсонской области. Кроме того, пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы ВСУ на острове Алёшкинский. Потери противника на данном направлении составили более 40 украинских военнослужащих, восемь автомобилей, гаубица "Гиацинт-Б", а также три орудия Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 18:07
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасностьХерсонская областьВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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