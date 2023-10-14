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ВС России пресекли деятельность украинской ДРГ на Херсонском направлении
ВС России пресекли деятельность украинской ДРГ на Херсонском направлении - РИА Новости, 14.10.2023
ВС России пресекли деятельность украинской ДРГ на Херсонском направлении
Российские подразделения уничтожили на Херсонском направлении за сутки более 40 украинских военнослужащих, восемь автомобилей, гаубицу "Гиацинт-Б", три орудия... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T13:35
2023-10-14T13:35
2023-10-14T13:43
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
херсонская область
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили на Херсонском направлении за сутки более 40 украинских военнослужащих, восемь автомобилей, гаубицу "Гиацинт-Б", три орудия Д-30, а также диверсионно-разведывательную группу ВСУ на острове Алёшкинский, сообщило в сводке Минобороны РФ."На Херсонском направлении нанесено огневое поражение живой силе и технике 126-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе населенного пункта Берислав Херсонской области. Кроме того, пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы ВСУ на острове Алёшкинский. Потери противника на данном направлении составили более 40 украинских военнослужащих, восемь автомобилей, гаубица "Гиацинт-Б", а также три орудия Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, безопасность, херсонская область , вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Херсонская область , Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России пресекли деятельность украинской ДРГ на Херсонском направлении
На Херсонском направлении пресекли деятельность ДРГ ВСУ на острове Алёшкинский