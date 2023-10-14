https://ria.ru/20231014/spetsoperatsiya-1902749278.html

ВС России пресекли деятельность украинской ДРГ на Херсонском направлении

ВС России пресекли деятельность украинской ДРГ на Херсонском направлении - РИА Новости, 14.10.2023

ВС России пресекли деятельность украинской ДРГ на Херсонском направлении

Российские подразделения уничтожили на Херсонском направлении за сутки более 40 украинских военнослужащих, восемь автомобилей, гаубицу "Гиацинт-Б", три орудия... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T13:35

2023-10-14T13:35

2023-10-14T13:43

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

херсонская область

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили на Херсонском направлении за сутки более 40 украинских военнослужащих, восемь автомобилей, гаубицу "Гиацинт-Б", три орудия Д-30, а также диверсионно-разведывательную группу ВСУ на острове Алёшкинский, сообщило в сводке Минобороны РФ."На Херсонском направлении нанесено огневое поражение живой силе и технике 126-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе населенного пункта Берислав Херсонской области. Кроме того, пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы ВСУ на острове Алёшкинский. Потери противника на данном направлении составили более 40 украинских военнослужащих, восемь автомобилей, гаубица "Гиацинт-Б", а также три орудия Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

херсонская область

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вооруженные силы украины, безопасность, херсонская область , вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)