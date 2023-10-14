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Минобороны рассказало о ситуации на Донецком направлении - РИА Новости, 14.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:32 14.10.2023 (обновлено: 13:43 14.10.2023)
https://ria.ru/20231014/spetsoperatsiya-1902748305.html
Минобороны рассказало о ситуации на Донецком направлении
Минобороны рассказало о ситуации на Донецком направлении - РИА Новости, 14.10.2023
Минобороны рассказало о ситуации на Донецком направлении
Группировка войск "Юг" ВС РФ на Донецком направлении за сутки отбила атаку ВСУ и нанесла удары по противнику в Андреевке, Клещеевке, Курдюмовке и Марьинке в... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T13:32
2023-10-14T13:43
специальная военная операция на украине
безопасность
клещеевка
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Группировка войск "Юг" ВС РФ на Донецком направлении за сутки отбила атаку ВСУ и нанесла удары по противнику в Андреевке, Клещеевке, Курдюмовке и Марьинке в ДНР, ВСУ потеряли до 185 военнослужащих и 10 единиц техники, сообщили в субботу в сводке Минобороны России."На Донецком направлении подразделениями "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отражена атака противника, а также нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Клещеевка, Курдюмовка и Марьинка Донецкой Народной Республики. Потери противника на данном направлении составили до 185 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка "Акация" и "Гвоздика", а также станция радиоэлектронной борьбы "Буковель", - сообщили в ведомстве.
клещеевка
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безопасность, клещеевка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Клещеевка, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о ситуации на Донецком направлении

МО: ВС РФ отбили атаку ВСУ на Донецком направлении, Киев потерял до 185 военных

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГрузовик ВС РФ в зоне СВО
Грузовик ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Грузовик ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Группировка войск "Юг" ВС РФ на Донецком направлении за сутки отбила атаку ВСУ и нанесла удары по противнику в Андреевке, Клещеевке, Курдюмовке и Марьинке в ДНР, ВСУ потеряли до 185 военнослужащих и 10 единиц техники, сообщили в субботу в сводке Минобороны России.
"На Донецком направлении подразделениями "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отражена атака противника, а также нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Клещеевка, Курдюмовка и Марьинка Донецкой Народной Республики. Потери противника на данном направлении составили до 185 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка "Акация" и "Гвоздика", а также станция радиоэлектронной борьбы "Буковель", - сообщили в ведомстве.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКлещеевкаВооруженные силы Украины
 
 
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