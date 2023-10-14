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Минобороны рассказало о ситуации на Донецком направлении
Минобороны рассказало о ситуации на Донецком направлении - РИА Новости, 14.10.2023
Минобороны рассказало о ситуации на Донецком направлении
Группировка войск "Юг" ВС РФ на Донецком направлении за сутки отбила атаку ВСУ и нанесла удары по противнику в Андреевке, Клещеевке, Курдюмовке и Марьинке в... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T13:32
2023-10-14T13:32
2023-10-14T13:43
специальная военная операция на украине
безопасность
клещеевка
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Группировка войск "Юг" ВС РФ на Донецком направлении за сутки отбила атаку ВСУ и нанесла удары по противнику в Андреевке, Клещеевке, Курдюмовке и Марьинке в ДНР, ВСУ потеряли до 185 военнослужащих и 10 единиц техники, сообщили в субботу в сводке Минобороны России."На Донецком направлении подразделениями "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отражена атака противника, а также нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Клещеевка, Курдюмовка и Марьинка Донецкой Народной Республики. Потери противника на данном направлении составили до 185 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка "Акация" и "Гвоздика", а также станция радиоэлектронной борьбы "Буковель", - сообщили в ведомстве.
клещеевка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, клещеевка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Клещеевка, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о ситуации на Донецком направлении
МО: ВС РФ отбили атаку ВСУ на Донецком направлении, Киев потерял до 185 военных