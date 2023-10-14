https://ria.ru/20231014/spetsoperatsiya-1902748305.html

Минобороны рассказало о ситуации на Донецком направлении

Минобороны рассказало о ситуации на Донецком направлении - РИА Новости, 14.10.2023

Минобороны рассказало о ситуации на Донецком направлении

Группировка войск "Юг" ВС РФ на Донецком направлении за сутки отбила атаку ВСУ и нанесла удары по противнику в Андреевке, Клещеевке, Курдюмовке и Марьинке в... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T13:32

2023-10-14T13:32

2023-10-14T13:43

специальная военная операция на украине

безопасность

клещеевка

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Группировка войск "Юг" ВС РФ на Донецком направлении за сутки отбила атаку ВСУ и нанесла удары по противнику в Андреевке, Клещеевке, Курдюмовке и Марьинке в ДНР, ВСУ потеряли до 185 военнослужащих и 10 единиц техники, сообщили в субботу в сводке Минобороны России."На Донецком направлении подразделениями "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отражена атака противника, а также нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Клещеевка, Курдюмовка и Марьинка Донецкой Народной Республики. Потери противника на данном направлении составили до 185 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка "Акация" и "Гвоздика", а также станция радиоэлектронной борьбы "Буковель", - сообщили в ведомстве.

клещеевка

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, клещеевка, вооруженные силы украины