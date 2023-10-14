Десантники уничтожили дроном пехоту ВСУ на Артемовском направлении

FPV-дрон — беспилотник преимущественно коптерного, но также и самолетного типа, оператор управляет им дистанционно при помощи пульта и очков виртуальной или дополненной реальности, в которые транслируется изображение с курсовой камеры дрона.

Таким образом, оператор видит перед собой изображение, как если бы летательный аппарат был пилотируемым. В ударном варианте такие беспилотники оснащаются либо кумулятивными боеприпасами, позволяющими поражать бронетехнику, либо осколочно-фугасными для поражения укреплений и живой силы.