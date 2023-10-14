https://ria.ru/20231014/spetsoperatsiya-1902706819.html
Десантники уничтожили дроном пехоту ВСУ на Артемовском направлении
Десантники уничтожили дроном пехоту ВСУ на Артемовском направлении - РИА Новости, 14.10.2023
Десантники уничтожили дроном пехоту ВСУ на Артемовском направлении
На Артемовском направлении российские десантники с помощью FPV-дрона поразили блиндаж, где укрывались украинские пехотинцы, рассказали РИА Новости в Минобороны. РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T07:02
2023-10-14T07:02
2023-10-14T08:42
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ЛУГАНСК, 14 окт — РИА Новости. На Артемовском направлении российские десантники с помощью FPV-дрона поразили блиндаж, где укрывались украинские пехотинцы, рассказали РИА Новости в Минобороны.Там пояснили, что оператор дрона заметил двух военнослужащих ВСУ, пытающихся укрыться в блиндаже опорного пункта, и направил дрон-камикадзе на цель. "Помощник умело скорректировал работу оператора по заходу на цель и зафиксировал попадание FPV-дрона в укрытие с личным составом украинских формирований, которые были уничтожены", — сказали в ведомстве.В министерстве пояснили, что преимущество FPV-дрона перед обычными квадрокоптерами заключается в удобной для оператора ориентации в пространстве и возможности легко проходить маршрут или преследовать движущуюся цель на высокой скорости.
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Десантники уничтожили дроном пехоту ВСУ на Артемовском направлении
МО: десантники поразили дроном пехоту ВСУ в блиндаже на Артемовском направлении
ЛУГАНСК, 14 окт — РИА Новости. На Артемовском направлении российские десантники с помощью FPV-дрона поразили блиндаж, где укрывались украинские пехотинцы, рассказали РИА Новости в Минобороны.
Там пояснили, что оператор дрона заметил двух военнослужащих ВСУ
, пытающихся укрыться в блиндаже опорного пункта, и направил дрон-камикадзе на цель.
"Помощник умело скорректировал работу оператора по заходу на цель и зафиксировал попадание FPV-дрона в укрытие с личным составом украинских формирований, которые были уничтожены", — сказали в ведомстве.
FPV-дрон — беспилотник преимущественно коптерного, но также и самолетного типа, оператор управляет им дистанционно при помощи пульта и очков виртуальной или дополненной реальности, в которые транслируется изображение с курсовой камеры дрона.
Таким образом, оператор видит перед собой изображение, как если бы летательный аппарат был пилотируемым. В ударном варианте такие беспилотники оснащаются либо кумулятивными боеприпасами, позволяющими поражать бронетехнику, либо осколочно-фугасными для поражения укреплений и живой силы.
В министерстве пояснили, что преимущество FPV-дрона перед обычными квадрокоптерами заключается в удобной для оператора ориентации в пространстве и возможности легко проходить маршрут или преследовать движущуюся цель на высокой скорости.
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