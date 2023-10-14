https://ria.ru/20231014/sotrudnichestvo-1902711891.html

Сийярто оценил энергетическое сотрудничество с Россией

Сийярто оценил энергетическое сотрудничество с Россией - РИА Новости, 14.10.2023

Сийярто оценил энергетическое сотрудничество с Россией

Будапешт доволен энергетическим сотрудничеством с Москвой, особенно в области поставок газа, и не считает нужным вносить изменения в долгосрочный контракт,... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T08:51

2023-10-14T08:51

2023-10-14T08:51

петер сийярто

в мире

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венгрия

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Будапешт доволен энергетическим сотрудничеством с Москвой, особенно в области поставок газа, и не считает нужным вносить изменения в долгосрочный контракт, заявил РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто."Мы довольны нашим энергетическим сотрудничеством с Россией, особенно в области поставок газа. "Газпром" является нашим надежным партнером уже десятилетия, нам не на что жаловаться. Мы всегда получали объемы по контракту вовремя. Нет необходимости что-то в нем менять. Контракт соблюдается десятилетиями", - сказал Сийярто агентству.Венгрия и "Газпром" в сентябре 2021 года подписали контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет, из которых 3,5 миллиарда кубометров газа в год приходятся на маршрут через Сербию (из "Турецкого потока") и 1 миллиард - через Австрию. Первые объемы газа через газопровод "Балканский поток", принимающий газ из "Турецкого потока", пошли в Венгрию через Сербию 1 октября.Контрактный объем соответствует примерно 12,3 миллиона кубометров газа в сутки.В августе 2022 года Сийярто заявил, что подписан договор с "Газпромом", согласно которому в страну с 1 сентября будет поступать дополнительно 5,8 миллиона кубометров газа ежедневно через "Турецкий поток" и Сербию. В ходе его визита в Москву в марте 2023 года было заявлено, что договор о дополнительных поставках будет продлен.

https://ria.ru/20231013/neft-1902602265.html

https://ria.ru/20231003/vengriya-1900090417.html

россия

венгрия

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петер сийярто, в мире, россия, венгрия