Рейтинг@Mail.ru
Сийярто оценил энергетическое сотрудничество с Россией - РИА Новости, 14.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:51 14.10.2023
https://ria.ru/20231014/sotrudnichestvo-1902711891.html
Сийярто оценил энергетическое сотрудничество с Россией
Сийярто оценил энергетическое сотрудничество с Россией - РИА Новости, 14.10.2023
Сийярто оценил энергетическое сотрудничество с Россией
Будапешт доволен энергетическим сотрудничеством с Москвой, особенно в области поставок газа, и не считает нужным вносить изменения в долгосрочный контракт,... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T08:51
2023-10-14T08:51
петер сийярто
в мире
россия
венгрия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823712353_0:91:2738:1631_1920x0_80_0_0_633bff1254d2ae91579167b791eb18e1.jpg
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Будапешт доволен энергетическим сотрудничеством с Москвой, особенно в области поставок газа, и не считает нужным вносить изменения в долгосрочный контракт, заявил РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто."Мы довольны нашим энергетическим сотрудничеством с Россией, особенно в области поставок газа. "Газпром" является нашим надежным партнером уже десятилетия, нам не на что жаловаться. Мы всегда получали объемы по контракту вовремя. Нет необходимости что-то в нем менять. Контракт соблюдается десятилетиями", - сказал Сийярто агентству.Венгрия и "Газпром" в сентябре 2021 года подписали контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет, из которых 3,5 миллиарда кубометров газа в год приходятся на маршрут через Сербию (из "Турецкого потока") и 1 миллиард - через Австрию. Первые объемы газа через газопровод "Балканский поток", принимающий газ из "Турецкого потока", пошли в Венгрию через Сербию 1 октября.Контрактный объем соответствует примерно 12,3 миллиона кубометров газа в сутки.В августе 2022 года Сийярто заявил, что подписан договор с "Газпромом", согласно которому в страну с 1 сентября будет поступать дополнительно 5,8 миллиона кубометров газа ежедневно через "Турецкий поток" и Сербию. В ходе его визита в Москву в марте 2023 года было заявлено, что договор о дополнительных поставках будет продлен.
https://ria.ru/20231013/neft-1902602265.html
https://ria.ru/20231003/vengriya-1900090417.html
россия
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823712353_298:0:2715:1813_1920x0_80_0_0_c29731cf5c60edac26cc83e5b0964e76.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
петер сийярто, в мире, россия, венгрия
Петер Сийярто, В мире, Россия, Венгрия
Сийярто оценил энергетическое сотрудничество с Россией

Сийярто заявил, что Венгрия довольна энергетическим сотрудничеством с Россией

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Будапешт доволен энергетическим сотрудничеством с Москвой, особенно в области поставок газа, и не считает нужным вносить изменения в долгосрочный контракт, заявил РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.
«
"Мы довольны нашим энергетическим сотрудничеством с Россией, особенно в области поставок газа. "Газпром" является нашим надежным партнером уже десятилетия, нам не на что жаловаться. Мы всегда получали объемы по контракту вовремя. Нет необходимости что-то в нем менять. Контракт соблюдается десятилетиями", - сказал Сийярто агентству.
Инженер Венгерской нефтегазовой компании - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Венгрия не будет снижать объемы нефти, закупаемые у России
Вчера, 17:00
Венгрия и "Газпром" в сентябре 2021 года подписали контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет, из которых 3,5 миллиарда кубометров газа в год приходятся на маршрут через Сербию (из "Турецкого потока") и 1 миллиард - через Австрию. Первые объемы газа через газопровод "Балканский поток", принимающий газ из "Турецкого потока", пошли в Венгрию через Сербию 1 октября.
Контрактный объем соответствует примерно 12,3 миллиона кубометров газа в сутки.
В августе 2022 года Сийярто заявил, что подписан договор с "Газпромом", согласно которому в страну с 1 сентября будет поступать дополнительно 5,8 миллиона кубометров газа ежедневно через "Турецкий поток" и Сербию. В ходе его визита в Москву в марте 2023 года было заявлено, что договор о дополнительных поставках будет продлен.
Газоприемная станция в Вечеше, Венгрия - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
Венгрия заявила о готовности к зиме благодаря поставкам газа из России
3 октября, 07:25
 
Петер СийяртоВ миреРоссияВенгрия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала