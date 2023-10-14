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При атаке БПЛА в Сочи никто не пострадал - РИА Новости, 14.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:34 14.10.2023 (обновлено: 09:08 14.10.2023)
https://ria.ru/20231014/sochi-1902710742.html
При атаке БПЛА в Сочи никто не пострадал
При атаке БПЛА в Сочи никто не пострадал - РИА Новости, 14.10.2023
При атаке БПЛА в Сочи никто не пострадал
Пострадавших и разрушений в Сочи в результате падения двух украинских беспилотников нет, все системы города работают штатно, сообщил мэр курорта Алексей... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T08:34
2023-10-14T09:08
специальная военная операция на украине
сочи
россия
бпла
краснодарский край
алексей копайгородский
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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СОЧИ, 14 окт - РИА Новости. Пострадавших и разрушений в Сочи в результате падения двух украинских беспилотников нет, все системы города работают штатно, сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский.Российские средства ПВО в субботу утром около 7.10 мск уничтожили два украинских БПЛА у побережья Краснодарского края, информировали в Минобороны России. Полеты временно ограничивались в аэропорту Сочи из-за двух украинских беспилотников, на запасные аэродромы ушло пять рейсов, в настоящее время воздушная гавань работает штатно, сообщили в пресс-службе сочинского аэропорта."Пострадавших и разрушений в городе нет. Аэропорт и все системы курорта работают штатно. Ситуация на контроле оперативного штаба. Спасибо всему нашему силовому блоку. Угрозы для жизни и здоровья жителей и гостей нет, на курорте всё спокойно", - написал Копайгородский в своём Telegram-канале.При этом, как сообщили РИА Новости в Единой дежурно-диспетчерской городской службе, с 8 утра звонков от местных жителей с жалобами о взрывах не проступало. В штатном режиме работает инфраструктура федеральной территории "Сириус", расположенной близ сочинского аэропорта и граничащей с Адлерским районом Сочи, об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе администрации "Сириуса".
https://ria.ru/20231014/aviareysy-1902709158.html
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сочи, россия, бпла, краснодарский край, алексей копайгородский, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, пво
Специальная военная операция на Украине, Сочи, Россия, БПЛА, Краснодарский край, Алексей Копайгородский, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, ПВО
При атаке БПЛА в Сочи никто не пострадал

Мэр Сочи: пострадавших и разрушений из-за атаки беспилотников ВСУ нет

© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкСочи
Сочи - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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СОЧИ, 14 окт - РИА Новости. Пострадавших и разрушений в Сочи в результате падения двух украинских беспилотников нет, все системы города работают штатно, сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский.
Российские средства ПВО в субботу утром около 7.10 мск уничтожили два украинских БПЛА у побережья Краснодарского края, информировали в Минобороны России. Полеты временно ограничивались в аэропорту Сочи из-за двух украинских беспилотников, на запасные аэродромы ушло пять рейсов, в настоящее время воздушная гавань работает штатно, сообщили в пресс-службе сочинского аэропорта.
Мужчина в зале ожидания аэропорта - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
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08:08
"Пострадавших и разрушений в городе нет. Аэропорт и все системы курорта работают штатно. Ситуация на контроле оперативного штаба. Спасибо всему нашему силовому блоку. Угрозы для жизни и здоровья жителей и гостей нет, на курорте всё спокойно", - написал Копайгородский в своём Telegram-канале.
При этом, как сообщили РИА Новости в Единой дежурно-диспетчерской городской службе, с 8 утра звонков от местных жителей с жалобами о взрывах не проступало. В штатном режиме работает инфраструктура федеральной территории "Сириус", расположенной близ сочинского аэропорта и граничащей с Адлерским районом Сочи, об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе администрации "Сириуса".
Российские военные - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
"Все в огне". На Украине забили тревогу из-за неожиданного решения России
03:45
 
Специальная военная операция на УкраинеСочиРоссияБПЛАКраснодарский крайАлексей КопайгородскийВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФПВО
 
 
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