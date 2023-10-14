https://ria.ru/20231014/sochi-1902710742.html

При атаке БПЛА в Сочи никто не пострадал

При атаке БПЛА в Сочи никто не пострадал - РИА Новости, 14.10.2023

При атаке БПЛА в Сочи никто не пострадал

Пострадавших и разрушений в Сочи в результате падения двух украинских беспилотников нет, все системы города работают штатно, сообщил мэр курорта Алексей... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T08:34

2023-10-14T08:34

2023-10-14T09:08

специальная военная операция на украине

сочи

россия

бпла

краснодарский край

алексей копайгородский

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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СОЧИ, 14 окт - РИА Новости. Пострадавших и разрушений в Сочи в результате падения двух украинских беспилотников нет, все системы города работают штатно, сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский.Российские средства ПВО в субботу утром около 7.10 мск уничтожили два украинских БПЛА у побережья Краснодарского края, информировали в Минобороны России. Полеты временно ограничивались в аэропорту Сочи из-за двух украинских беспилотников, на запасные аэродромы ушло пять рейсов, в настоящее время воздушная гавань работает штатно, сообщили в пресс-службе сочинского аэропорта."Пострадавших и разрушений в городе нет. Аэропорт и все системы курорта работают штатно. Ситуация на контроле оперативного штаба. Спасибо всему нашему силовому блоку. Угрозы для жизни и здоровья жителей и гостей нет, на курорте всё спокойно", - написал Копайгородский в своём Telegram-канале.При этом, как сообщили РИА Новости в Единой дежурно-диспетчерской городской службе, с 8 утра звонков от местных жителей с жалобами о взрывах не проступало. В штатном режиме работает инфраструктура федеральной территории "Сириус", расположенной близ сочинского аэропорта и граничащей с Адлерским районом Сочи, об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе администрации "Сириуса".

https://ria.ru/20231014/aviareysy-1902709158.html

https://ria.ru/20231014/trevoga-1902701090.html

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сочи, россия, бпла, краснодарский край, алексей копайгородский, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, пво