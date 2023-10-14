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Израиль и Египет согласились открыть КПП "Рафах", пишут СМИ - РИА Новости, 14.10.2023
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13:06 14.10.2023 (обновлено: 19:19 14.10.2023)
https://ria.ru/20231014/smi-1902745317.html
Израиль и Египет согласились открыть КПП "Рафах", пишут СМИ
Израиль и Египет согласились открыть КПП "Рафах", пишут СМИ - РИА Новости, 14.10.2023
Израиль и Египет согласились открыть КПП "Рафах", пишут СМИ
Израиль и Египет согласились открыть КПП "Рафах" на границе Египта и сектора Газа, передает Франс Пресс со ссылкой на американского чиновника. РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T13:06
2023-10-14T19:19
в мире
израиль
египет
сша
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Израиль и Египет согласились открыть КПП "Рафах" на границе Египта и сектора Газа, передает Франс Пресс со ссылкой на американского чиновника.По словам собеседника агентства, обе страны согласились пропустить через КПП граждан США."Два партнера США согласились держать единственный переход из Газы в Египет открытым с 12:00 до 17:00", — уточняет Франс Пресс.Однако, отметил чиновник, у США нет подтверждения того, что договоренность исполняется.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС могут находиться, по разным данным, около 150 израильтян.Москва призвала стороны прекратить боевые действия. По словам Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20231014/izrail-1902745065.html
https://ria.ru/20231014/evakuatsiya-1902743580.html
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в мире, израиль, египет, сша, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Египет, США, Хамас, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль и Египет согласились открыть КПП "Рафах", пишут СМИ

AFP: Израиль и Египет согласились открыть КПП "Рафах" с 12:00 до 17:00 в субботу

© AP Photo / Hatem MoussaПалестинцы перемещаются из северной части сектора Газа после предупреждения израильской армии о возможном вторжении
Палестинцы перемещаются из северной части сектора Газа после предупреждения израильской армии о возможном вторжении - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
Палестинцы перемещаются из северной части сектора Газа после предупреждения израильской армии о возможном вторжении
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Израиль и Египет согласились открыть КПП "Рафах" на границе Египта и сектора Газа, передает Франс Пресс со ссылкой на американского чиновника.
По словам собеседника агентства, обе страны согласились пропустить через КПП граждан США.
"Два партнера США согласились держать единственный переход из Газы в Египет открытым с 12:00 до 17:00", — уточняет Франс Пресс.
Однако, отметил чиновник, у США нет подтверждения того, что договоренность исполняется.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
Армия Израиля заявила о проникновении вражеского летательного аппарата
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Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС могут находиться, по разным данным, около 150 израильтян.
Москва призвала стороны прекратить боевые действия. По словам Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Эвакуация граждан Молдавии из Израиля - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
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В миреИзраильЕгипетСШАХамасООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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