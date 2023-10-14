https://ria.ru/20231014/rvio-1902694324.html

В РВИО рассказали, как Запорожская операция 1943 года может помочь в СВО

В РВИО рассказали, как Запорожская операция 1943 года может помочь в СВО - РИА Новости, 14.10.2023

В РВИО рассказали, как Запорожская операция 1943 года может помочь в СВО

Освобождение города Запорожье в 1943 году от нацистских войск стало примером грамотной дезинформационной операции и военной хитрости, которая нужна и в нынешней РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T01:05

2023-10-14T01:05

2023-10-14T01:05

запорожье

украина

российское военно-историческое общество (рвио)

россия

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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Освобождение города Запорожье в 1943 году от нацистских войск стало примером грамотной дезинформационной операции и военной хитрости, которая нужна и в нынешней спецоперации на Украине, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. Ровно 80 лет назад, 14 октября 1943 года, завершилась Запорожская операция, в ходе которой Красная армия ликвидировала плацдарм гитлеровцев и освободила город Запорожье. "Перед началом операции по освобождению Запорожья были проведены дезинформационные мероприятия: 8-я гвардейская армия тайно вводилась в стык к 12-й и 3-й гвардейской, вся переписка была строжайше засекречена, приказы передавались только устно. Для немцев также создали ложную цель – 23-й танковый корпус был скрытно переброшен совсем не в тот район, где для немцев демонстрировали его удар", - сказал Мягков. Нацисты "клюнули" на это и перебросили свои соединения к ложному месту сосредоточения советских войск. "И сегодня в зоне СВО, вопросы дезинформации и обмана противника играют очень важную роль", - добавил эксперт. Историк подчеркнул, что к моменту проведения Запорожской операции профессионализм как советского командного состава, так и рядовых бойцов значительно вырос. Особенно эффективно показал себя командующий 8-й гвардейской армии генерал-лейтенант Василий Чуйков, прославившийся ещё в Сталинграде введенной им тактикой постоянных внезапных контратак. "Окончательный штурм Запорожья был совершен в ночное время, что стало для гитлеровцев неожиданностью, они были ошеломлены, это способствовало освобождению города и нанесению противнику очень серьёзных потерь – более 30 тысяч человек, около 200 танков и бронемашин, которые он не успел эвакуировать", - рассказали в РВИО. Ключ к освобождению Украины Мягков напомнил, что Запорожская операция, проведенная в рамках битвы за Днепр, имела исключительную важность: с освобождением города немцы лишились плацдарма на восточном берегу Днепра и утратили возможность для контрудара на группировку советских войск, наступавших с низовья реки. При этом для Красной Армии упростилась задача форсирования Днепра и блокады гитлеровцев в Крыму. Кроме того, успех Запорожской операции фактически предопределил освобождение Мелитополя (23 октября 1943 года). Придётся вернуться По мнению Мягкова, российским войскам спустя 80 лет так или иначе придётся вернуться в город Запорожье, который вместе со всей областью с 30 сентября 2022 года по Конституции РФ является частью страны. "Президент Путин совершенно правильно сказал на Валдайском форуме, что СВО – это не территориальный конфликт и главное в нём не приобретение новых земель, а защита людей на этих землях. Запорожье относится к Новороссии - региону, где большая часть людей до сих пор относит себя в широком смысле к "русскому миру", и как бы ни было тяжело, нам нужно сделать всё возможное для того, чтобы вернуться в Запорожье и Херсон, которые по конституции сегодня являются частью РФ", - отметил собеседник агентства.

https://ria.ru/20231014/zaporozhe-1902273304.html

https://ria.ru/20231014/sobibor-1902248668.html

https://ria.ru/20231009/oborona-1901379612.html

https://ria.ru/20230919/rvio-1897105434.html

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запорожье, украина, российское военно-историческое общество (рвио), россия, общество