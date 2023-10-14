https://ria.ru/20231014/rezolyutsiya-1902826809.html

Бразилия подготовила резолюцию по урегулированию на Ближнем Востоке

Бразилия подготовила резолюцию по урегулированию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 14.10.2023

Бразилия подготовила резолюцию по урегулированию на Ближнем Востоке

Бразилия подготовила свой проект резолюции СБ ООН по урегулированию на Ближнем Востоке, главное его отличие от российского проекта состоит в том, что... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T21:50

2023-10-14T21:50

2023-10-14T21:55

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ООН, 14 окт - РИА Новости. Бразилия подготовила свой проект резолюции СБ ООН по урегулированию на Ближнем Востоке, главное его отличие от российского проекта состоит в том, что бразильский документ осуждает ХАМАС. В пятницу Россия распространила в Совбезе проект резолюции с призывом немедленно прекратить огонь в зоне палестино-израильского конфликта. Документ строго осуждает насилие и боевые действия в отношении мирных граждан, а также все акты терроризма. Согласно российскому проекту Совет призывает освободить всех заложников, создать условия для эвакуации гражданских лиц. Содержится призыв к обеспечению беспрепятственной доставки гуманитарной помощи. В бразильском проекте, в отличие от российского, содержится осуждение "террористической атаки ХАМАС" 7 октября. Также в документе Бразилии есть призыв к Израилю отменить свое предписание жителям Газы и представителям ООН переместиться с севера на юг сектора. Бразильский проект призывает к объявлению гуманитарных пауз для создания гуманитарных коридоров в Газу. Бразильский проект, как и российский, призывает к прекращению огня и немедленному освобождению заложников. Консультации по проектам резолюций продолжаются. Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. Армия обороны Израиля сообщала, что ХАМАС удерживает на территории сектора Газа более 120 гражданских лиц в качестве заложников. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html

https://ria.ru/20231007/voyna-1901160389.html

https://ria.ru/20231010/preduprezhdenie-1901620691.html

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в мире, израиль, бразилия, россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, оон