https://ria.ru/20231014/reshenie-1902783405.html

МИД России назвал непризнавшую легитимность Путина ПАСЕ никчемной

МИД России назвал непризнавшую легитимность Путина ПАСЕ никчемной - РИА Новости, 14.10.2023

МИД России назвал непризнавшую легитимность Путина ПАСЕ никчемной

Решение ПАСЕ не признавать легитимность президента России Владимира Путина демонстрирует никчемность организации, заявил спецпредставитель главы МИД РФ по... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T16:42

2023-10-14T16:42

2023-10-14T16:42

россия

прибалтика

владимир путин

парламентская ассамблея совета европы

политика

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Решение ПАСЕ не признавать легитимность президента России Владимира Путина демонстрирует никчемность организации, заявил спецпредставитель главы МИД РФ по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям Геннадий Аскальдович. "Задолго до начала президентской избирательной кампании, объявив Владимира Путина нелегитимным президентом, маргинальная ПАСЕ в очередной раз продемонстрировала свою никчемность. Членам этого сборища, из состава которого Россия вышла в прошлом году, видимо, невдомек, что легитимность высших органов власти, включая президентскую, определяется только волей людей их избирающих, а не заказными заключениями международных организаций", - говорится в комментарии дипломата на сайте МИД РФ. Он отметил, что ПАСЕ следует обратить внимание на проблемы в европейских странах, связанные с "притеснением русскоязычных граждан и выселением их из Прибалтики, постыдной проблемой негражданства, бесчеловечной мигрантской политикой". "Народ России – это не кучка недовольных и озлобленных эмигрантов, а мудрый и справедливый арбитр, который без подсказок извне определит, кому возглавлять нашу страну", - заключил Аскальдович.

https://ria.ru/20231005/putin-1900822488.html

https://ria.ru/20231013/evropa-1902370013.html

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россия, прибалтика, владимир путин, парламентская ассамблея совета европы, политика