https://ria.ru/20231014/rassledovanie-1902769026.html

Бастрыкину доложат о расследовании гибели девочки в Самарской области

Бастрыкину доложат о расследовании гибели девочки в Самарской области - РИА Новости, 14.10.2023

Бастрыкину доложат о расследовании гибели девочки в Самарской области

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе и результатах расследования гибели 17-летней девочки, которая перевернулась на... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T15:18

2023-10-14T15:18

2023-10-14T15:18

происшествия

россия

самарская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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САМАРА, 14 окт - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе и результатах расследования гибели 17-летней девочки, которая перевернулась на сап-борде и утонула на реке Сок в Самарской области, сообщил Информационный центр СК России в своем Telegram-канале. В приемную Бастрыкина во "ВКонтакте" поступили обращения о несогласии с установлением обстоятельств гибели 17-летней девочки в Самарской области. В августе этого года она перевернулась на арендованном у местного предпринимателя сап-борде на реке Сок и утонула. В обращении указано, что предприниматель, который предоставил эту услугу ей и ее друзьям, не провел с ними инструктаж по технике безопасности и проигнорировал их несовершеннолетний возраст. Региональное следственное управление СК РФ проводит процессуальную проверку, также было возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). "Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУСК России по Самарской области Марату Файзурахмановичу Галиханову доложить о ходе и результатах проводимой процессуальной проверки, а также расследуемого уголовного дела", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20230926/khischenie-1898733263.html

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происшествия, россия, самарская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)