Рейтинг@Mail.ru
Бастрыкину доложат о расследовании гибели девочки в Самарской области - РИА Новости, 14.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:18 14.10.2023
https://ria.ru/20231014/rassledovanie-1902769026.html
Бастрыкину доложат о расследовании гибели девочки в Самарской области
Бастрыкину доложат о расследовании гибели девочки в Самарской области - РИА Новости, 14.10.2023
Бастрыкину доложат о расследовании гибели девочки в Самарской области
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе и результатах расследования гибели 17-летней девочки, которая перевернулась на... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T15:18
2023-10-14T15:18
происшествия
россия
самарская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837113954_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4878da1381c7c68b1ba97d30b05898ed.jpg
САМАРА, 14 окт - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе и результатах расследования гибели 17-летней девочки, которая перевернулась на сап-борде и утонула на реке Сок в Самарской области, сообщил Информационный центр СК России в своем Telegram-канале. В приемную Бастрыкина во "ВКонтакте" поступили обращения о несогласии с установлением обстоятельств гибели 17-летней девочки в Самарской области. В августе этого года она перевернулась на арендованном у местного предпринимателя сап-борде на реке Сок и утонула. В обращении указано, что предприниматель, который предоставил эту услугу ей и ее друзьям, не провел с ними инструктаж по технике безопасности и проигнорировал их несовершеннолетний возраст. Региональное следственное управление СК РФ проводит процессуальную проверку, также было возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). "Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУСК России по Самарской области Марату Файзурахмановичу Галиханову доложить о ходе и результатах проводимой процессуальной проверки, а также расследуемого уголовного дела", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20230926/khischenie-1898733263.html
россия
самарская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837113954_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_4bbbda0b4cf32ed36c4893d2f3eaadfc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, самарская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Самарская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкину доложат о расследовании гибели девочки в Самарской области

Бастрыкину доложат о расследовании гибели девочки на реке в Самарской области

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииАлександр Бастрыкин
Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Александр Бастрыкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 14 окт - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе и результатах расследования гибели 17-летней девочки, которая перевернулась на сап-борде и утонула на реке Сок в Самарской области, сообщил Информационный центр СК России в своем Telegram-канале.
В приемную Бастрыкина во "ВКонтакте" поступили обращения о несогласии с установлением обстоятельств гибели 17-летней девочки в Самарской области. В августе этого года она перевернулась на арендованном у местного предпринимателя сап-борде на реке Сок и утонула. В обращении указано, что предприниматель, который предоставил эту услугу ей и ее друзьям, не провел с ними инструктаж по технике безопасности и проигнорировал их несовершеннолетний возраст. Региональное следственное управление СК РФ проводит процессуальную проверку, также было возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУСК России по Самарской области Марату Файзурахмановичу Галиханову доложить о ходе и результатах проводимой процессуальной проверки, а также расследуемого уголовного дела", - говорится в сообщении ведомства.
Место судьи - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
В Самарской области двух сотрудниц банка заподозрили в хищении
26 сентября, 14:56
 
ПроисшествияРоссияСамарская областьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала