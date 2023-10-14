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Жителей Курской области предупредили о работе ПВО в регионе - РИА Новости, 14.10.2023
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23:04 14.10.2023
https://ria.ru/20231014/pvo-1902834421.html
Жителей Курской области предупредили о работе ПВО в регионе
Жителей Курской области предупредили о работе ПВО в регионе - РИА Новости, 14.10.2023
Жителей Курской области предупредили о работе ПВО в регионе
Противовоздушная оборона работает в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T23:04
2023-10-14T23:04
курская область
роман старовойт
общество
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Противовоздушная оборона работает в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. "В Курском районе работает ПВО. Просьба сохранять спокойствие. Из-за опасности самоликвидации сбитых украинских БПЛА не трогайте обломки и не приближайтесь к ним!" - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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курская область, роман старовойт, общество
Курская область, Роман Старовойт, Общество
Жителей Курской области предупредили о работе ПВО в регионе

Старовойт: в Курской области работают системы ПВО

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Противовоздушная оборона работает в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.
Курском районе работает ПВО. Просьба сохранять спокойствие. Из-за опасности самоликвидации сбитых украинских БПЛА не трогайте обломки и не приближайтесь к ним!" - говорится в сообщении.
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
Россия выигрывает войну беспилотников
4 августа, 08:00
 
Курская областьРоман СтаровойтОбщество
 
 
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