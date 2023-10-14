https://ria.ru/20231014/pvo-1902834421.html

Жителей Курской области предупредили о работе ПВО в регионе

Жителей Курской области предупредили о работе ПВО в регионе - РИА Новости, 14.10.2023

Жителей Курской области предупредили о работе ПВО в регионе

Противовоздушная оборона работает в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T23:04

2023-10-14T23:04

2023-10-14T23:04

курская область

роман старовойт

общество

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Противовоздушная оборона работает в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. "В Курском районе работает ПВО. Просьба сохранять спокойствие. Из-за опасности самоликвидации сбитых украинских БПЛА не трогайте обломки и не приближайтесь к ним!" - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html

курская область

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курская область, роман старовойт, общество