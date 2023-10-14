https://ria.ru/20231014/prudy-1903602851.html
Специалисты полностью обновили 16 прудов-регуляторов на юго-востоке Москвы
Специалисты полностью обновили 16 прудов-регуляторов на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 18.10.2023
Специалисты полностью обновили 16 прудов-регуляторов на юго-востоке Москвы
Специалисты комплекса городского хозяйства полностью обновили пруды-регуляторы в столичном районе Марьино - выполнили реконструкцию водоемов и отремонтировали... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-14T12:00
2023-10-14T12:00
2023-10-18T15:05
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства полностью обновили пруды-регуляторы в столичном районе Марьино - выполнили реконструкцию водоемов и отремонтировали пешеходные мосты через них, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Проведены масштабные работы по созданию новой точки притяжения для жителей юго-востока Москвы - привели в порядок сразу 16 прудов-регуляторов в районе Марьино. В рамках проекта очистили их от накопившегося за 25 лет илового осадка, благоустроили прилегающую территорию и отремонтировали 15 пешеходных мостов через водоемы. В результате в округе появились новые комфортные зоны отдыха с красивыми прудами и современными пространствами", - рассказал Бирюков. Заммэра напомнил, что большинство водоемов появились во второй половине 1990-х годов во время строительства новых жилых микрорайонов. Пруды расположены в пойме Москвы-реки и с учетом пониженной местности являются регуляторами, собирая основной объем атмосферных осадков с этой территории. "Для восстановления регулирующей и водоотводящей функции часть водоемов полностью осушили, после чего извлекли накопившийся донный осадок. Стенки, чаши и водопропускные сооружения большинства прудов отремонтировали методом торкретирования с заливкой высокопрочным бетоном под давлением. Берега и дно ряда водоемов заменили габионными конструкциями", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства рассказал, что в рамках работ специалисты обновили 15 пешеходных мостов через пруды: проведена пескоструйная очистка, огрунтовка и окраска бетонных поверхностей, оштукатурены подпорные стены и выполнен монтаж гранитного покрытия. На 13 мостах отремонтировали перильное ограждение, на двух его полностью заменили.
https://realty.ria.ru/20230920/prudy-1897290336.html
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москва, городское хозяйство москвы, петр бирюков, благоустройство
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Благоустройство
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства полностью обновили пруды-регуляторы в столичном районе Марьино - выполнили реконструкцию водоемов и отремонтировали пешеходные мосты через них, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Проведены масштабные работы по созданию новой точки притяжения для жителей юго-востока Москвы
- привели в порядок сразу 16 прудов-регуляторов в районе Марьино. В рамках проекта очистили их от накопившегося за 25 лет илового осадка, благоустроили прилегающую территорию и отремонтировали 15 пешеходных мостов через водоемы. В результате в округе появились новые комфортные зоны отдыха с красивыми прудами и современными пространствами", - рассказал Бирюков.
Заммэра напомнил, что большинство водоемов появились во второй половине 1990-х годов во время строительства новых жилых микрорайонов. Пруды расположены в пойме Москвы-реки и с учетом пониженной местности являются регуляторами, собирая основной объем атмосферных осадков с этой территории.
"Для восстановления регулирующей и водоотводящей функции часть водоемов полностью осушили, после чего извлекли накопившийся донный осадок. Стенки, чаши и водопропускные сооружения большинства прудов отремонтировали методом торкретирования с заливкой высокопрочным бетоном под давлением. Берега и дно ряда водоемов заменили габионными конструкциями", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства рассказал, что в рамках работ специалисты обновили 15 пешеходных мостов через пруды: проведена пескоструйная очистка, огрунтовка и окраска бетонных поверхностей, оштукатурены подпорные стены и выполнен монтаж гранитного покрытия. На 13 мостах отремонтировали перильное ограждение, на двух его полностью заменили.
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