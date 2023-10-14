https://ria.ru/20231014/proektory-1902715367.html
Овчинский: в Москве в 1,5 раза выросло производство УКФ-проекторов
Овчинский: в Москве в 1,5 раза выросло производство УКФ-проекторов - РИА Новости, 14.10.2023
Овчинский: в Москве в 1,5 раза выросло производство УКФ-проекторов
В столице на 50% выросло производство ультракороткофокусных проекторов, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T12:21
2023-10-14T12:21
2023-10-14T12:21
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. В столице на 50% выросло производство ультракороткофокусных проекторов, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.Подсчеты произведены на основе показателей первых восьми месяцев 2023 года в сравнении с тем же периодом прошлого года."Столичная компания NexTouch в полтора раза нарастила производство УКФ-проекторов, выпустив свыше трех тысяч изделий за восемь месяцев текущего года", - рассказал Овчинский.По словам министра, такие устройства очень востребованы в образовательных учреждениях, поскольку позволяют проецировать изображение на большой экран с расстояния в несколько сантиметров."Устройства созданы в соответствии с методическими рекомендациями нацпроекта "Образование" и министерства просвещения РФ", - подчеркнул Овчинский.Как сообщил министр, в настоящее время в столице высокотехнологичную электронику производят более ста компаний, которые, к тому же, динамично развиваются, наращивая объемы производства."В настоящее время мы готовимся к выпуску новейших моделей проекторов для применения в разных сферах экономики, в том числе, для рынка потребительской электроники", - сообщил генеральный директор NexTouch Владимир Крикушенко.По его информации, в настоящее время модельная линейка производителя включает 45 наименований, а сама компания занимает 30% российского рынка сенсорных дисплеев больших диагоналей."Выпуск новинок запланирован на второй-третий кварталы 2024 года", - добавил Крикушенко.В настоящее время в Москве функционирует более четырех тысяч промышленных площадок, на которых работают свыше 720 тысяч человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. В столице на 50% выросло производство ультракороткофокусных проекторов, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Подсчеты произведены на основе показателей первых восьми месяцев 2023 года в сравнении с тем же периодом прошлого года.
«
"Столичная компания NexTouch в полтора раза нарастила производство УКФ-проекторов, выпустив свыше трех тысяч изделий за восемь месяцев текущего года", - рассказал Овчинский.
По словам министра, такие устройства очень востребованы в образовательных учреждениях, поскольку позволяют проецировать изображение на большой экран с расстояния в несколько сантиметров.
«
"Устройства созданы в соответствии с методическими рекомендациями нацпроекта "Образование" и министерства просвещения РФ", - подчеркнул Овчинский.
Как сообщил министр, в настоящее время в столице высокотехнологичную электронику производят более ста компаний, которые, к тому же, динамично развиваются, наращивая объемы производства.
«
"В настоящее время мы готовимся к выпуску новейших моделей проекторов для применения в разных сферах экономики, в том числе, для рынка потребительской электроники", - сообщил генеральный директор NexTouch Владимир Крикушенко.
По его информации, в настоящее время модельная линейка производителя включает 45 наименований, а сама компания занимает 30% российского рынка сенсорных дисплеев больших диагоналей.
«
"Выпуск новинок запланирован на второй-третий кварталы 2024 года", - добавил Крикушенко.
В настоящее время в Москве функционирует более четырех тысяч промышленных площадок, на которых работают свыше 720 тысяч человек.