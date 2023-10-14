https://ria.ru/20231014/proektory-1902715367.html

Овчинский: в Москве в 1,5 раза выросло производство УКФ-проекторов

Овчинский: в Москве в 1,5 раза выросло производство УКФ-проекторов - РИА Новости, 14.10.2023

Овчинский: в Москве в 1,5 раза выросло производство УКФ-проекторов

В столице на 50% выросло производство ультракороткофокусных проекторов, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T12:21

2023-10-14T12:21

2023-10-14T12:21

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. В столице на 50% выросло производство ультракороткофокусных проекторов, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.Подсчеты произведены на основе показателей первых восьми месяцев 2023 года в сравнении с тем же периодом прошлого года."Столичная компания NexTouch в полтора раза нарастила производство УКФ-проекторов, выпустив свыше трех тысяч изделий за восемь месяцев текущего года", - рассказал Овчинский.По словам министра, такие устройства очень востребованы в образовательных учреждениях, поскольку позволяют проецировать изображение на большой экран с расстояния в несколько сантиметров."Устройства созданы в соответствии с методическими рекомендациями нацпроекта "Образование" и министерства просвещения РФ", - подчеркнул Овчинский.Как сообщил министр, в настоящее время в столице высокотехнологичную электронику производят более ста компаний, которые, к тому же, динамично развиваются, наращивая объемы производства."В настоящее время мы готовимся к выпуску новейших моделей проекторов для применения в разных сферах экономики, в том числе, для рынка потребительской электроники", - сообщил генеральный директор NexTouch Владимир Крикушенко.По его информации, в настоящее время модельная линейка производителя включает 45 наименований, а сама компания занимает 30% российского рынка сенсорных дисплеев больших диагоналей."Выпуск новинок запланирован на второй-третий кварталы 2024 года", - добавил Крикушенко.В настоящее время в Москве функционирует более четырех тысяч промышленных площадок, на которых работают свыше 720 тысяч человек.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, владислав овчинский