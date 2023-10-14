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Россия направила Оману проект соглашения о безвизовом режиме - РИА Новости, 14.10.2023
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Туризм
 
13:14 14.10.2023 (обновлено: 13:38 14.10.2023)
https://ria.ru/20231014/proekt-1902745939.html
Россия направила Оману проект соглашения о безвизовом режиме
Россия направила Оману проект соглашения о безвизовом режиме - РИА Новости, 14.10.2023
Россия направила Оману проект соглашения о безвизовом режиме
Россия направила в Оман проект межправительственного соглашения о безвизовом режиме между странами, ожидает ответ, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T13:14
2023-10-14T13:38
туризм
оман
россия
валентина матвиенко
новости - туризм
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НЬЮ-ДЕЛИ, 14 окт – РИА Новости. Россия направила в Оман проект межправительственного соглашения о безвизовом режиме между странами, ожидает ответ, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Проект соглашения мы направили ... межправительственный в Оман, пока ответа нет", - сказала спикер в ходе встречи с председателем Госсовета Омана Абдулмаликом Аль Халили. Переговоры прошли на полях парламентской "двадцатки".Матвиенко попросила своего собеседника посодействовать – "если Оман заинтересован в этом, посодействовать в ускорении согласования и подписании этого соглашения, Россия готова к безвизовому обмену с Оманом".Спикер Совфеда отметила, что открытие регулярного прямого авиасообщения между странами позволило активизировать деловые контакты, туристические, культурные обмены."Нам кажется важным подписать соглашение о безвизовом обмене для граждан с обычными паспортами", - сказала политик.
https://ria.ru/20231011/vizy-1902083704.html
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оман, россия, валентина матвиенко, новости - туризм
Туризм, Оман, Россия, Валентина Матвиенко, Новости - Туризм
Россия направила Оману проект соглашения о безвизовом режиме

Матвиенко: РФ направила Оману проект соглашения о безвизовом режиме и ждет ответ

© AP Photo / Kamran JebreiliВид на город Маскат в Омане
Вид на город Маскат в Омане - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© AP Photo / Kamran Jebreili
Вид на город Маскат в Омане. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 14 окт – РИА Новости. Россия направила в Оман проект межправительственного соглашения о безвизовом режиме между странами, ожидает ответ, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
«
"Проект соглашения мы направили ... межправительственный в Оман, пока ответа нет", - сказала спикер в ходе встречи с председателем Госсовета Омана Абдулмаликом Аль Халили. Переговоры прошли на полях парламентской "двадцатки".
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Матвиенко попросила своего собеседника посодействовать – "если Оман заинтересован в этом, посодействовать в ускорении согласования и подписании этого соглашения, Россия готова к безвизовому обмену с Оманом".
Спикер Совфеда отметила, что открытие регулярного прямого авиасообщения между странами позволило активизировать деловые контакты, туристические, культурные обмены.
«
"Нам кажется важным подписать соглашение о безвизовом обмене для граждан с обычными паспортами", - сказала политик.
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