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Россия направила Оману проект соглашения о безвизовом режиме
Россия направила Оману проект соглашения о безвизовом режиме - РИА Новости, 14.10.2023
Россия направила Оману проект соглашения о безвизовом режиме
Россия направила в Оман проект межправительственного соглашения о безвизовом режиме между странами, ожидает ответ, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T13:14
2023-10-14T13:14
2023-10-14T13:38
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НЬЮ-ДЕЛИ, 14 окт – РИА Новости. Россия направила в Оман проект межправительственного соглашения о безвизовом режиме между странами, ожидает ответ, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Проект соглашения мы направили ... межправительственный в Оман, пока ответа нет", - сказала спикер в ходе встречи с председателем Госсовета Омана Абдулмаликом Аль Халили. Переговоры прошли на полях парламентской "двадцатки".Матвиенко попросила своего собеседника посодействовать – "если Оман заинтересован в этом, посодействовать в ускорении согласования и подписании этого соглашения, Россия готова к безвизовому обмену с Оманом".Спикер Совфеда отметила, что открытие регулярного прямого авиасообщения между странами позволило активизировать деловые контакты, туристические, культурные обмены."Нам кажется важным подписать соглашение о безвизовом обмене для граждан с обычными паспортами", - сказала политик.
https://ria.ru/20231011/vizy-1902083704.html
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оман, россия, валентина матвиенко, новости - туризм
Туризм, Оман, Россия, Валентина Матвиенко, Новости - Туризм
Россия направила Оману проект соглашения о безвизовом режиме
Матвиенко: РФ направила Оману проект соглашения о безвизовом режиме и ждет ответ
НЬЮ-ДЕЛИ, 14 окт – РИА Новости. Россия направила в Оман проект межправительственного соглашения о безвизовом режиме между странами, ожидает ответ, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
«
"Проект соглашения мы направили ... межправительственный в Оман, пока ответа нет", - сказала спикер в ходе встречи с председателем Госсовета Омана Абдулмаликом Аль Халили. Переговоры прошли на полях парламентской "двадцатки".
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Матвиенко попросила своего собеседника посодействовать – "если Оман заинтересован в этом, посодействовать в ускорении согласования и подписании этого соглашения, Россия готова к безвизовому обмену с Оманом".
Спикер Совфеда отметила, что открытие регулярного прямого авиасообщения между странами позволило активизировать деловые контакты, туристические, культурные обмены.
«
"Нам кажется важным подписать соглашение о безвизовом обмене для граждан с обычными паспортами", - сказала политик.
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