https://ria.ru/20231014/pozor-1902705935.html
Конгрессмен опозорился, выдав российский корабль за американский
Конгрессмен опозорился, выдав российский корабль за американский - РИА Новости, 14.10.2023
Конгрессмен опозорился, выдав российский корабль за американский
Конгрессмен Кори Миллс опубликовал в соцсети X поздравление с днем морского флота США, использовав изображение российского корабля. РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T06:18
2023-10-14T06:18
2023-10-14T10:21
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Конгрессмен Кори Миллс опубликовал в соцсети X поздравление с днем морского флота США, использовав изображение российского корабля."Поздравляю с 248-й годовщиной основания американского флота! С самых ранних дней американской революции и по сегодня, флот остается сильным, защищая нашу свободу и наши моря", — написал Миллс, приложив к публикации фото крейсера "Петр Великий".Многие пользователи в комментариях к посту осудили конгрессмена за такую оплошность, после чего Миллс удалил фотографию из публикации, оставив только поздравительный текст.Пользователь Dave Brown отметил, что Миллс не единственный, кто неудачно поздравил американцев с днем основания ВМФ. Так, конгрессмен Дэвид Троун прикрепил к публикации изображения российской военно-морской техники, а Министерство внутренней безопасности США, по его словам, опубликовало открытку с канадским фрегатом.
https://ria.ru/20230704/ssha-1882219365.html
сша
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в мире, сша
Конгрессмен опозорился, выдав российский корабль за американский
Конгрессмен Миллс поздравил ВМС США открыткой с российским боевым кораблем