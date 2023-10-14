https://ria.ru/20231014/pozor-1902705935.html

Конгрессмен опозорился, выдав российский корабль за американский

Конгрессмен опозорился, выдав российский корабль за американский - РИА Новости, 14.10.2023

Конгрессмен опозорился, выдав российский корабль за американский

Конгрессмен Кори Миллс опубликовал в соцсети X поздравление с днем морского флота США, использовав изображение российского корабля. РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T06:18

2023-10-14T06:18

2023-10-14T10:21

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Конгрессмен Кори Миллс опубликовал в соцсети X поздравление с днем морского флота США, использовав изображение российского корабля."Поздравляю с 248-й годовщиной основания американского флота! С самых ранних дней американской революции и по сегодня, флот остается сильным, защищая нашу свободу и наши моря", — написал Миллс, приложив к публикации фото крейсера "Петр Великий".Многие пользователи в комментариях к посту осудили конгрессмена за такую оплошность, после чего Миллс удалил фотографию из публикации, оставив только поздравительный текст.Пользователь Dave Brown отметил, что Миллс не единственный, кто неудачно поздравил американцев с днем основания ВМФ. Так, конгрессмен Дэвид Троун прикрепил к публикации изображения российской военно-морской техники, а Министерство внутренней безопасности США, по его словам, опубликовало открытку с канадским фрегатом.

https://ria.ru/20230704/ssha-1882219365.html

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в мире, сша