Рейтинг@Mail.ru
Конгрессмен опозорился, выдав российский корабль за американский - РИА Новости, 14.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:18 14.10.2023 (обновлено: 10:21 14.10.2023)
https://ria.ru/20231014/pozor-1902705935.html
Конгрессмен опозорился, выдав российский корабль за американский
Конгрессмен опозорился, выдав российский корабль за американский - РИА Новости, 14.10.2023
Конгрессмен опозорился, выдав российский корабль за американский
Конгрессмен Кори Миллс опубликовал в соцсети X поздравление с днем морского флота США, использовав изображение российского корабля. РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T06:18
2023-10-14T10:21
в мире
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729322613_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e75b868413bce87e27723b4701de96be.jpg
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Конгрессмен Кори Миллс опубликовал в соцсети X поздравление с днем морского флота США, использовав изображение российского корабля.&quot;Поздравляю с 248-й годовщиной основания американского флота! С самых ранних дней американской революции и по сегодня, флот остается сильным, защищая нашу свободу и наши моря&quot;, — написал Миллс, приложив к публикации фото крейсера &quot;Петр Великий&quot;.Многие пользователи в комментариях к посту осудили конгрессмена за такую оплошность, после чего Миллс удалил фотографию из публикации, оставив только поздравительный текст.Пользователь Dave Brown отметил, что Миллс не единственный, кто неудачно поздравил американцев с днем основания ВМФ. Так, конгрессмен Дэвид Троун прикрепил к публикации изображения российской военно-морской техники, а Министерство внутренней безопасности США, по его словам, опубликовало открытку с канадским фрегатом.
https://ria.ru/20230704/ssha-1882219365.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729322613_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_15ad79103596f8742dc1fede572d925e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша
В мире, США
Конгрессмен опозорился, выдав российский корабль за американский

Конгрессмен Миллс поздравил ВМС США открыткой с российским боевым кораблем

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкТяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" в Североморске
Тяжелый атомный ракетный крейсер Петр Великий в Североморске - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" в Североморске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Конгрессмен Кори Миллс опубликовал в соцсети X поздравление с днем морского флота США, использовав изображение российского корабля.
«

"Поздравляю с 248-й годовщиной основания американского флота! С самых ранних дней американской революции и по сегодня, флот остается сильным, защищая нашу свободу и наши моря", — написал Миллс, приложив к публикации фото крейсера "Петр Великий".

© Скриншот публикации Кори Миллса в XПубликация Кори Миллса в X
Публикация Кори Миллса в X
© Скриншот публикации Кори Миллса в X
Публикация Кори Миллса в X
Многие пользователи в комментариях к посту осудили конгрессмена за такую оплошность, после чего Миллс удалил фотографию из публикации, оставив только поздравительный текст.
Пользователь Dave Brown отметил, что Миллс не единственный, кто неудачно поздравил американцев с днем основания ВМФ. Так, конгрессмен Дэвид Троун прикрепил к публикации изображения российской военно-морской техники, а Министерство внутренней безопасности США, по его словам, опубликовало открытку с канадским фрегатом.
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
Превосходный русский самолет: Пентагон опозорился, поздравив США в Twitter
4 июля, 17:50
 
В миреСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала