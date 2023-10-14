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В Якутске загорелся гостиничный комплекс

В Якутске загорелся гостиничный комплекс - РИА Новости, 14.10.2023

В Якутске загорелся гостиничный комплекс

Пожар охватил гостиничный комплект в Якутске, площадь возгорания 400 квадратных метров, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T20:10

2023-10-14T20:10

2023-10-14T20:15

происшествия

россия

якутск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 14 лет - РИА Новости. Пожар охватил гостиничный комплект в Якутске, площадь возгорания 400 квадратных метров, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. "В Якутске огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар в гостиничном комплексе. В настоящее время самостоятельно эвакуировались 50 человек. По предварительной информации, площадь пожара 400 квадратных метров", - говорится в сообщении. По данным ведомства, пожар тушат 59 специалистов и 13 единиц техники МЧС России.

https://ria.ru/20230831/ventilyatory-1893297795.html

россия

якутск

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2023

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происшествия, россия, якутск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)