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В Якутске загорелся гостиничный комплекс - РИА Новости, 14.10.2023
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20:10 14.10.2023 (обновлено: 20:15 14.10.2023)
https://ria.ru/20231014/pozhar-1902814466.html
В Якутске загорелся гостиничный комплекс
В Якутске загорелся гостиничный комплекс - РИА Новости, 14.10.2023
В Якутске загорелся гостиничный комплекс
Пожар охватил гостиничный комплект в Якутске, площадь возгорания 400 квадратных метров, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T20:10
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происшествия
россия
якутск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 14 лет - РИА Новости. Пожар охватил гостиничный комплект в Якутске, площадь возгорания 400 квадратных метров, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. "В Якутске огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар в гостиничном комплексе. В настоящее время самостоятельно эвакуировались 50 человек. По предварительной информации, площадь пожара 400 квадратных метров", - говорится в сообщении. По данным ведомства, пожар тушат 59 специалистов и 13 единиц техники МЧС России.
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россия
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происшествия, россия, якутск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Якутск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Якутске загорелся гостиничный комплекс

МЧС: в Якутске загорелся гостиничный комплекс на площади 400 квадратных метров

© Фото : МЧС России/TelegramПожар в гостиничном комплексе в Якутске
Пожар в гостиничном комплексе в Якутске - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© Фото : МЧС России/Telegram
Пожар в гостиничном комплексе в Якутске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 лет - РИА Новости. Пожар охватил гостиничный комплект в Якутске, площадь возгорания 400 квадратных метров, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.
"В Якутске огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар в гостиничном комплексе. В настоящее время самостоятельно эвакуировались 50 человек. По предварительной информации, площадь пожара 400 квадратных метров", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, пожар тушат 59 специалистов и 13 единиц техники МЧС России.
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ПроисшествияРоссияЯкутскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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