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В Хабаровске загорелся жилой дом, один человек пострадал - РИА Новости, 14.10.2023
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08:28 14.10.2023
https://ria.ru/20231014/pozhar-1902710142.html
В Хабаровске загорелся жилой дом, один человек пострадал
В Хабаровске загорелся жилой дом, один человек пострадал - РИА Новости, 14.10.2023
В Хабаровске загорелся жилой дом, один человек пострадал
Один человек пострадал, выпрыгнув из окна, горящего на 300 "квадратах" двухэтажного жилого дома в Хабаровске, 16 жильцов, в том числе пятеро детей,... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T08:28
2023-10-14T08:28
происшествия
хабаровск
хабаровский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 14 окт - РИА Новости. Один человек пострадал, выпрыгнув из окна, горящего на 300 "квадратах" двухэтажного жилого дома в Хабаровске, 16 жильцов, в том числе пятеро детей, эвакуировались самостоятельно, сообщает ГУМЧС РФ по Хабаровскому краю на сайте. По данным ведомства, сообщение о возгорании в двухэтажном деревянном доме на проспекте 60 лет Октября в Хабаровске поступило на центральный пульт пожарно-спасательной службы в 13.20 (06.20 мск). Пожарные выехали на место по повышенному рангу вызова. К моменту прибытия второй этаж и крыша здания были полностью охвачены пламенем. "До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 16 человек, из них пять детей. Одна женщина получила травмы, предприняв попытку спастись, выпрыгнув со второго этажа. Пострадавшая госпитализирована... В 14.00 (07.00 мск) огнеборцам удалось локализовать пожар на площади 300 квадратных метров", - говорится в сообщении. Для поиска жильцов, которые могли оставаться в квартирах, сформировали три звена газодымозащитной службы, из первого подъезда вынесли один газовый баллон, информирует ведомство. В настоящий момент идёт проливка очагов горения и тления, разбор конструкций. В тушении задействованы 24 человека и 7 единиц пожарной техники МЧС России.
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происшествия, хабаровск, хабаровский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Хабаровск, Хабаровский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Хабаровске загорелся жилой дом, один человек пострадал

Двухэтажный дом загорелся в Хабаровске на 300 кв. метрах, пострадала женщина

© МЧС РФТушение пожара в деревянном доме на проспекте 60 лет Октября в Хабаровске
Тушение пожара в деревянном доме на проспекте 60 лет Октября в Хабаровске
© МЧС РФ
Тушение пожара в деревянном доме на проспекте 60 лет Октября в Хабаровске
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ВЛАДИВОСТОК, 14 окт - РИА Новости. Один человек пострадал, выпрыгнув из окна, горящего на 300 "квадратах" двухэтажного жилого дома в Хабаровске, 16 жильцов, в том числе пятеро детей, эвакуировались самостоятельно, сообщает ГУМЧС РФ по Хабаровскому краю на сайте.
По данным ведомства, сообщение о возгорании в двухэтажном деревянном доме на проспекте 60 лет Октября в Хабаровске поступило на центральный пульт пожарно-спасательной службы в 13.20 (06.20 мск). Пожарные выехали на место по повышенному рангу вызова. К моменту прибытия второй этаж и крыша здания были полностью охвачены пламенем.
«
"До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 16 человек, из них пять детей. Одна женщина получила травмы, предприняв попытку спастись, выпрыгнув со второго этажа. Пострадавшая госпитализирована... В 14.00 (07.00 мск) огнеборцам удалось локализовать пожар на площади 300 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Для поиска жильцов, которые могли оставаться в квартирах, сформировали три звена газодымозащитной службы, из первого подъезда вынесли один газовый баллон, информирует ведомство.
В настоящий момент идёт проливка очагов горения и тления, разбор конструкций. В тушении задействованы 24 человека и 7 единиц пожарной техники МЧС России.
На месте пожара в частном деревянном доме в поселке Советский Устьянского района Архангельской области - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
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ПроисшествияХабаровскХабаровский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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