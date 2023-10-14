https://ria.ru/20231014/pozhar-1902710142.html

В Хабаровске загорелся жилой дом, один человек пострадал

В Хабаровске загорелся жилой дом, один человек пострадал - РИА Новости, 14.10.2023

В Хабаровске загорелся жилой дом, один человек пострадал

Один человек пострадал, выпрыгнув из окна, горящего на 300 "квадратах" двухэтажного жилого дома в Хабаровске, 16 жильцов, в том числе пятеро детей,... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T08:28

2023-10-14T08:28

2023-10-14T08:28

происшествия

хабаровск

хабаровский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 14 окт - РИА Новости. Один человек пострадал, выпрыгнув из окна, горящего на 300 "квадратах" двухэтажного жилого дома в Хабаровске, 16 жильцов, в том числе пятеро детей, эвакуировались самостоятельно, сообщает ГУМЧС РФ по Хабаровскому краю на сайте. По данным ведомства, сообщение о возгорании в двухэтажном деревянном доме на проспекте 60 лет Октября в Хабаровске поступило на центральный пульт пожарно-спасательной службы в 13.20 (06.20 мск). Пожарные выехали на место по повышенному рангу вызова. К моменту прибытия второй этаж и крыша здания были полностью охвачены пламенем. "До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 16 человек, из них пять детей. Одна женщина получила травмы, предприняв попытку спастись, выпрыгнув со второго этажа. Пострадавшая госпитализирована... В 14.00 (07.00 мск) огнеборцам удалось локализовать пожар на площади 300 квадратных метров", - говорится в сообщении. Для поиска жильцов, которые могли оставаться в квартирах, сформировали три звена газодымозащитной службы, из первого подъезда вынесли один газовый баллон, информирует ведомство. В настоящий момент идёт проливка очагов горения и тления, разбор конструкций. В тушении задействованы 24 человека и 7 единиц пожарной техники МЧС России.

https://ria.ru/20230627/pozhary-1880668897.html

хабаровск

хабаровский край

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, хабаровск, хабаровский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)