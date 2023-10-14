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В подконтрольной Киеву части Херсонской области пострадали предприятия - РИА Новости, 14.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:06 14.10.2023 (обновлено: 14:27 14.10.2023)
https://ria.ru/20231014/povrezhdenie-1902713585.html
В подконтрольной Киеву части Херсонской области пострадали предприятия
В подконтрольной Киеву части Херсонской области пострадали предприятия - РИА Новости, 14.10.2023
В подконтрольной Киеву части Херсонской области пострадали предприятия
Взрывы повредили предприятия и инженерное сооружение на подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщил в Telegram-канале назначенный украинскими... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T09:06
2023-10-14T14:27
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Взрывы повредили предприятия и инженерное сооружение на подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщил в Telegram-канале назначенный украинскими властями глава местной военной администрации Александр Прокудин. По его словам, повреждение получили предприятие в Херсоне, а также предприятие и территория инженерного сооружения в Херсонском районе. Рано утром украинские СМИ сообщали о взрывах в Херсоне. При этом, по данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, воздушная тревога там не объявлялась.Херсонская область стала российским регионом по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится 75 процентов Херсонской области, украинские войска удерживают правый берег, включая город Херсон.Российская армия с 10 октября 2022 года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20231008/spetsoperatsiya-1901250954.html
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в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина
В подконтрольной Киеву части Херсонской области пострадали предприятия

Глава Херсонской ОВА Прокудин сообщил о повреждении взрывом предприятий

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Взрывы повредили предприятия и инженерное сооружение на подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщил в Telegram-канале назначенный украинскими властями глава местной военной администрации Александр Прокудин.
По его словам, повреждение получили предприятие в Херсоне, а также предприятие и территория инженерного сооружения в Херсонском районе.
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8 октября, 05:02
Рано утром украинские СМИ сообщали о взрывах в Херсоне. При этом, по данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, воздушная тревога там не объявлялась.
Херсонская область стала российским регионом по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится 75 процентов Херсонской области, украинские войска удерживают правый берег, включая город Херсон.
Российская армия с 10 октября 2022 года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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