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В подконтрольной Киеву части Херсонской области пострадали предприятия
В подконтрольной Киеву части Херсонской области пострадали предприятия - РИА Новости, 14.10.2023
В подконтрольной Киеву части Херсонской области пострадали предприятия
Взрывы повредили предприятия и инженерное сооружение на подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщил в Telegram-канале назначенный украинскими... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T09:06
2023-10-14T09:06
2023-10-14T14:27
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Взрывы повредили предприятия и инженерное сооружение на подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщил в Telegram-канале назначенный украинскими властями глава местной военной администрации Александр Прокудин. По его словам, повреждение получили предприятие в Херсоне, а также предприятие и территория инженерного сооружения в Херсонском районе. Рано утром украинские СМИ сообщали о взрывах в Херсоне. При этом, по данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, воздушная тревога там не объявлялась.Херсонская область стала российским регионом по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится 75 процентов Херсонской области, украинские войска удерживают правый берег, включая город Херсон.Российская армия с 10 октября 2022 года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина
В подконтрольной Киеву части Херсонской области пострадали предприятия
Глава Херсонской ОВА Прокудин сообщил о повреждении взрывом предприятий