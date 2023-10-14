https://ria.ru/20231014/posledstviya-1902706229.html

Затронет всех. На Западе описали мрачные последствия конфликта в Израиле

Затронет всех. На Западе описали мрачные последствия конфликта в Израиле - РИА Новости, 14.10.2023

Затронет всех. На Западе описали мрачные последствия конфликта в Израиле

Ситуация с Израилем обернется тяжелыми потрясениями в мировой экономике, пишет Bloomberg. РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T06:30

2023-10-14T06:30

2023-10-14T06:30

в мире

израиль

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902497155_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6aed852e451d498042cb321cd5dacf34.jpg

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Ситуация с Израилем обернется тяжелыми потрясениями в мировой экономике, пишет Bloomberg."Подобно прежним войнам на Ближнем Востоке, конфликт между Израилем и ХАМАС <...> может подорвать мировую экономику и даже спровоцировать рецессию, если в него вступят больше стран", — говорится в статье.Отмечается, что Ближний Восток — важнейший поставщик энергоносителей и ключевой морской путь, конфликт в этом регионе "может вызвать потрясения по всему миру"."Мировая экономика уязвима. Она все еще пытается восстановиться после всплеска инфляции, обострившейся из-за конфликта на Украине. Война в нефтедобывающем регионе вновь разгонит инфляцию", — добавили в материале.Авторы статьи пришли к выводу, что надежды на более стабильный Ближний Восток "разбились вдребезги".Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231014/netanyakhu-1902692630.html

https://ria.ru/20231014/izrail-1902700048.html

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году