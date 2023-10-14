https://ria.ru/20231014/posledstviya-1902706229.html
Затронет всех. На Западе описали мрачные последствия конфликта в Израиле
Затронет всех. На Западе описали мрачные последствия конфликта в Израиле - РИА Новости, 14.10.2023
Затронет всех. На Западе описали мрачные последствия конфликта в Израиле
Ситуация с Израилем обернется тяжелыми потрясениями в мировой экономике, пишет Bloomberg. РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T06:30
2023-10-14T06:30
2023-10-14T06:30
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Ситуация с Израилем обернется тяжелыми потрясениями в мировой экономике, пишет Bloomberg."Подобно прежним войнам на Ближнем Востоке, конфликт между Израилем и ХАМАС <...> может подорвать мировую экономику и даже спровоцировать рецессию, если в него вступят больше стран", — говорится в статье.Отмечается, что Ближний Восток — важнейший поставщик энергоносителей и ключевой морской путь, конфликт в этом регионе "может вызвать потрясения по всему миру"."Мировая экономика уязвима. Она все еще пытается восстановиться после всплеска инфляции, обострившейся из-за конфликта на Украине. Война в нефтедобывающем регионе вновь разгонит инфляцию", — добавили в материале.Авторы статьи пришли к выводу, что надежды на более стабильный Ближний Восток "разбились вдребезги".Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20231014/netanyakhu-1902692630.html
https://ria.ru/20231014/izrail-1902700048.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Затронет всех. На Западе описали мрачные последствия конфликта в Израиле
Bloomberg: расширение конфликта в Израиле спровоцирует глобальную рецессию
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.
Ситуация с Израилем обернется тяжелыми потрясениями в мировой экономике, пишет Bloomberg
.
«
"Подобно прежним войнам на Ближнем Востоке, конфликт между Израилем и ХАМАС <...> может подорвать мировую экономику и даже спровоцировать рецессию, если в него вступят больше стран", — говорится в статье.
Отмечается, что Ближний Восток — важнейший поставщик энергоносителей и ключевой морской путь, конфликт в этом регионе "может вызвать потрясения по всему миру".
"Мировая экономика уязвима. Она все еще пытается восстановиться после всплеска инфляции, обострившейся из-за конфликта на Украине. Война в нефтедобывающем регионе вновь разгонит инфляцию", — добавили в материале.
Нетаньяху заявил, что действия Израиля в секторе Газа только начинаются
Авторы статьи пришли к выводу, что надежды на более стабильный Ближний Восток "разбились вдребезги".
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.
Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >> Армия Израиля нанесла удары по позициям "Хезболлы" в Ливане