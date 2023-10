https://ria.ru/20231014/politika-1902307862.html

Не до Зеленского. США предстоит принять непростое решение по Украине

2023-10-14T08:00

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости, Ренат Абдуллин. На фоне поддержки, оказываемой американцами Израилю, встает вопрос о помощи другим союзникам США — в частности, Украине. В Вашингтоне об этом дискутируют. Возможен ли компромисс конгресса с Белым домом и чего ждать киевскому режиму — в материале РИА Новости. Не бесконечная помощьДолгое время именно украинская тема была едва ли не единственной, по которой противоборствующие партии — Демократическая и Республиканская — сходились. Но по мере разрастания конфликта и увеличения запросов от Зеленского среди законодателей наметился раскол — не только по межпартийной линии, но и конкретно среди "слонов" (республиканцев). Ярые консерваторы из числа последних смогли даже добиться того, чтобы закон о краткосрочных расходах, принятый в прошлом месяце (чтобы избежать шатдауна — приостановки работы правительства), не включал нового финансирования для Украины. Хотя "ослы" (демократы) и президент Джо Байден на этом настаивали.После атак на Израиль украинский вопрос обрел в конгрессе новое измерение. И демократы, и республиканцы ожидаемо поддержали предоставление любой необходимой помощи еврейскому государству — главному американскому союзнику на Ближнем Востоке. Однако неясно, потянет ли это Вашингтон одновременно с вооружением киевского режима. "Мы объявили о выделении 200 миллионов (Украине. — Прим. ред.) и продолжим помогать, сколько сможем, но помощь не будет бесконечной", — заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. По его словам, сейчас США в состоянии поддерживать и Украину, и Израиль. Но насколько долго — представитель администрации не уточнил. В связи с этим фракции в конгрессе и президент ищут общее решение.Один пакет вместо двухПо данным сразу нескольких американских СМИ, ссылающихся на собственные источники, Белый дом рассматривает возможность привязки Украины к запросу о срочной помощи Израилю. Совмещение двух пакетов военной поддержки повысит шансы, что конгресс одобрит финансирование Киева. NBC News цитирует чиновника, который считает подобный шаг осмысленным, так как он "зажмет крайне правых", выступающих против трат на Зеленского, но за еврейское государство.Кирби, комментируя эти новости, отказался сообщить, будет ли Белый дом связывать две ситуации. Но вариант выглядит вполне жизнеспособным и даже необходимым. Чтобы избежать шатдауна, отложенного временным законом, конгрессу надо согласовать бюджет. И рассмотрение единого пакета очевидным образом ускорит процесс, считает член палаты представителей (нижней палаты конгресса), умеренный республиканец Тони Гонсалес. В то же время, например, его коллега и однопартиец Элиза Стефаник против варианта слияния. По ее словам, у "слонов" в нижней палате достаточно голосов, чтобы провести пакет исключительно для Израиля. Проблема в том, одобрят ли это в верхней палате — сенате, где большинство у "ослов".Звучат и другие голоса среди республиканцев (у демократов в целом конфликта по помощи обеим странам нет). Член палаты представителей Келли Армстронг — и за Украину, и за Израиль. Однако он опасается, что совмещение пакетов помощи затруднит отслеживание средств, реально выделяемых Киеву. Это вообще давняя претензия части "слонов", считающих, что украинские средства надо мониторить более тщательно во избежание нецелевых расходов. "Если мне попытаются навязать больше денег на Украину, не сообщив, каков план действий, это станет настоящей проблемой — не только для меня, но и для многих людей", — говорит Армстронг.Аргументы сторонЛидер меньшинства республиканцев в сенате Митч Макконнелл в колонке для The Wall Street Journal проводит параллели между восточноевропейским и ближневосточным конфликтами. И этим обосновывает необходимость одновременной помощи киевскому режиму и еврейскому государству. "Как мы видели на Украине, неспособность действовать решительно может продлить конфликт и увеличить издержки", — пишет он, подчеркивая, что "требования Израиля в этой войне будут отличаться (от украинских. — Прим. ред.)".Другие сторонники объединения пакетов помощи также апеллируют к тому, что технологические потребности ЦАХАЛ и ВСУ разные. Поэтому, считают они, поддержка одной страны не умалит спонсирования другой: речь пойдет о других типах вооружений, производство которых вдобавок будет стимулировать американский ВПК.В то же время аналитики, включая и тех, кто за Украину и Израиль, предупреждают о других опасностях совмещения пакетов. "Я поддерживаю и то и другое, но не следует связывать их вместе, — говорит Ариэль Коэн, старший научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета. — Это было бы чрезмерной политизацией помощи Израилю, а мы должны обосновать это по существу".Как подчеркивает The Washington Post (WP), такой шаг может оттолкнуть и некоторых "прогрессивных деятелей", которые в прошлом осуждали действия израильтян. Издание The New York Times в связи с этим цитирует конгрессмена Ильхана Омара: "Вместо того чтобы продолжать безоговорочную продажу оружия и военную помощь Израилю, я призываю Соединенные Штаты наконец использовать свою дипломатическую мощь для достижения мира". Но, отмечают американские СМИ, "левая оппозиция конгресса вряд ли будет включать больше горстки демократов палаты представителей". Противодействие крайне правых в этом случае куда более серьезно.Роль личностиРаботу конгресса осложняют не только поджимающие сроки принятия бюджета, противоречия внутри и с Белым домом, но и отсутствие постоянного спикера палаты представителей. Пост остался вакантным после беспрецедентной отставки Кевина Маккарти — республиканца, смещенного крайне правыми однопартийцами как раз из-за его уступок демократам по Украине. Согласно нынешним правилам палаты представителей, именно спикер продвигает законопроект. И невозможно одобрить какой-либо пакет иностранной помощи до назначения преемника Маккарти.Сейчас его обязанности исполняет Патрик МакГенри. Его полномочия крайне ограниченны, он должен лишь обеспечить выборы нового спикера. Поскольку прежде палата представителей не оставалась без главного модератора, нет предписаний по тому, кто может временно взять на себя все его функции. Теоретически законодатели имеют право наделить МакГенри необходимыми полномочиями. Пока этот вопрос детально не обсуждали.Если даже удастся быстро избрать нового постоянного спикера, перспективы для Украины не самые оптимистичные. Один из главных претендентов на смену Маккарти — Джим Джордан открыто выступает против поддержки Киева. Другой, Стив Скализ, относится к умеренным. Но вполне может пойти на поводу у крайне правых, чтобы избежать участи предшественника. Число противников спонсирования киевского режима в конгрессе неумолимо растет, отмечает WP. В прошлом месяце 93 республиканца проголосовали за поправку, предложенную Мэттом Гетцем с целью запретить всю военную помощь Киеву. Еще в июле на аналогичное предложение откликнулись лишь 70 человек. Сейчас же у Гетца есть новый козырь в виде израильского фактора. А влияние конгрессмена, который инициировал первую в истории США успешную отставку спикера, недооценивать нельзя.

