https://ria.ru/20231014/pokrov-1902635611.html

Православные христиане отмечают праздник Покрова

Православные христиане отмечают праздник Покрова - РИА Новости, 14.10.2023

Православные христиане отмечают праздник Покрова

В России отмечают Покров Пресвятой Богородицы. РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T07:00

2023-10-14T07:00

2023-10-14T16:42

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москва

покров

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московская духовная академия

религиозные праздники

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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. В России отмечают Покров Пресвятой Богородицы.Праздник Покрова Пресвятой Богородицы, который встречают в Русской церкви в субботу, связан с поражением еще язычников русов в конфликте с Константинополем, однако праздник особенно распространился именно на Руси после принятия ею христианства, это говорит о приоритете для верующих духовного родства над кровным, рассказал РИА Новости председатель учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.Военная историяПокров Пресвятой Богородицы - это один из Великих праздников в Русской православной церкви, дата его неизменна - 14 октября. Полное название праздника - Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Праздник отсылает к событиям 910 года, произошедшим во Влахернском храме Константинополя, где с V века хранилась риза (одежда) Богородицы. Согласно житию византийского святого Андрея Юродивого, он и его ученик увидели в этом храме саму Богородицу, как она покрыла присутствовавших своим омофором (платок, который носили женщины на голове и плечах). Тогда, по преданию, на Константинополь надвигались вражеские войска, которые по молитвам к Богородице, отступили. Исторически во время военной угрозы и других бедствий в России молитвенно обращаются к Богородице с просьбами о заступничестве, а в Церкви нашу страну называют уделом Пресвятой Богородицы.По словам отца Максима, в истории праздника Пресвятой Богородицы "есть определенная парадоксальность и назидательность"."Интересно, что воинами, которые напали на Константинополь, по наиболее авторитетными версиям, были именно племена русов, то есть предков наших соотечественников. И поражение предков русских стали именно на Руси отмечать как значимый христианский праздник, в силу того, что в нем явила - тогда Константинополю - свое заступничество Пресвятая Богородица. То есть единство веры и Покров Пресвятой Богородицы стали для них важнее единства крови. Об этом и стоит подумать в праздник вслед за нашими предками: о приоритетах духовного, мировоззренческого родства над родовым", - сказал Максим Козлов.Он напомнил, что во время нападения на столицу император Лев VI находился с основной частью войска в Малой Азии, поэтому "в силу внезапности нашествия, была реальная угроза падения города". "Жители собрались на всенощное бдение в древнем Влахернском храме, сохранившимся до сегодняшнего времени. Там Андрей Юродивый и его ученик Епифаний увидели, как Божия Матерь, поддерживаемая под руки Иоанном Предтечей и апостолом Иоанном Богословом, вошла по воздуху в храм, прошла от западных врат в сторону алтаря и, снявши свой плат, простерла его над народом, молясь об избавлении града от нашествия. Это и произошло на следующий день, когда сменившиеся погодные условия заставили варваров на легких судах отступить", - рассказал священник о событиях 910 года.Великий праздникВ Византии, отметил он, Покров Богородицы был установлен в качестве богослужебного праздника в X веке, но "интересно, что широкое распространение праздник получил не там, а на Руси"."Именно на Руси Покров приобрел значение великого – двунадесятого праздника, то есть стал значимой богослужебной датой. Ему также посвящали многие храмы и монастыри. Строительство храма Покрова-на-Нерли, является свидетельством распространения его почитания. И это говорит о глубине сознания наших предков, для которых - после принятия христианства - единство веры и Покров Пресвятой Богородицы стали важнее единства крови", - подчеркнул глава Ученого комитета.Как предположил доцент Московской духовной академии, кандидат богословия священник Антоний Борисов, поражение русов даже стало одной из причин принятия ими христианства в 988 году. "Дело в том, что с точки зрения христианского миропонимания следование правде Божией важнее отстаивания временных политических выгод. Славяне осознали, что в военном плане они, может быть, и сильнее греков, но на стороне греков находится сам Бог. Вот в чем состоит одна из причин того, что впоследствии – уже в конце Х века – Русь приняла христианство именно в греческом изводе", - сказал РИА Новости Борисов.На Руси праздник был установлен в XII веке, том числе трудами князя Андрея Боголюбского, поставившего знаменитый храм Покрова на Нерли (1165 год). Среди других известных русских святынь, посвященных празднику Покрова Пресвятой Богородицы собор Покрова на рву, более известный по пределу Василия Блаженного – на Красной площади Москве, Покровский монастырь в Москве, в котором хранятся мощи святой Матроны Московской.Вместе с тем, добавил Отец Антоний, распространенная среди верующих версия, что в Православных церквях греческой традиции сейчас вовсе не празднуют Покров Богородицы, не верна: "православные греки, например, отмечают Покров даже дважды – 1 и 28 октября по новому стилю".Народные традиции"Из народных традиций, связанных с Покровом, можно упомянуть то, что праздник относится к периоду самого длинного "мясоеда" - периода между длинными постами – от Успенского (в конце августа), до Рождественского (конец ноября). Также праздник приходится на окончание основных сельскохозяйственных работ, когда падала интенсивность трудов. Это было время, в которое часто совершали свадьбы. С этим периодом связана и веселая народная пословица: "Покрой землю снежком – а меня женишком", - рассказал Максим Козлов.Как говорит Антоний Борисов, праздник Покрова в крестьянской среде был связан со сватовством, но "в современную эпоху подобного наблюдать не приходится, а вот дела милосердия актуальны всегда". "В дореволюционной России Покров был связан с традициями благотворительности: более обеспеченные прихожане старались помочь обездоленным, бездомным людям. Любое церковное торжество предполагает не только участие в богослужении, но и проявление на практике христианских убеждений", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230906/pokrov-1817983882.html

https://ria.ru/20230921/bogoroditsa-1897641338.html

https://ria.ru/20230830/tserkovnyy-1892940201.html

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Никита Бизин

россия, москва, покров, русская православная церковь, московская духовная академия, религиозные праздники