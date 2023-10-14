Жителям европейской части России рассказали о погоде на следующей неделе
Леус: мокрый снег ожидается в Европейской России на следующей неделе
Снег на траве. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Мокрый снег в ночь с понедельника на вторник и до плюс девяти градусов ожидаются в центральных областях Европейской России на следующей неделе, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
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"В первый день новой недели регион своим северным краем заденет облачная спираль активного южного циклона, который отметится короткими дождями и ещё немного понизит температуру, до плюс четырех-девяти градусов, а в ночь на вторник дожди местами будут переходить в мокрый снег, а температура опустится до нуля - плюс пяти градусов в вероятностью формирования на дорогах и тротуарах гололедицы", - написал Леус.
Специалист отметил, что в последующие два дня на погоду средней полосы вновь будут оказывать влияние циклоны: во вторник южный, выходящий свои центром на Среднюю Волгу, а в среду - облачный вихрь с запада. В результате ожидается облачная погода и небольшие осадки в смешанной фазе, при локальных ночных морозцах до минус одного градуса и дневной температуре в плюс три-восемь градусов.
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"В последние два дня новой рабочей недели в погоде сохранятся циклонические черты и по-прежнему будет высокой вероятность небольших осадков, а температурный фон в светлое время суток не превысит плюс одного-шести градусов, что соответствует климату первых дней ноября", - добавил Леус.