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Жителям европейской части России рассказали о погоде на следующей неделе - РИА Новости, 14.10.2023
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14:32 14.10.2023
https://ria.ru/20231014/pogoda-1902758723.html
Жителям европейской части России рассказали о погоде на следующей неделе
Жителям европейской части России рассказали о погоде на следующей неделе - РИА Новости, 14.10.2023
Жителям европейской части России рассказали о погоде на следующей неделе
Мокрый снег в ночь с понедельника на вторник и до плюс девяти градусов ожидаются в центральных областях Европейской России на следующей неделе, сообщил в своем... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T14:32
2023-10-14T14:32
общество
россия
михаил леус
центр "фобос"
погода
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Мокрый снег в ночь с понедельника на вторник и до плюс девяти градусов ожидаются в центральных областях Европейской России на следующей неделе, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "В первый день новой недели регион своим северным краем заденет облачная спираль активного южного циклона, который отметится короткими дождями и ещё немного понизит температуру, до плюс четырех-девяти градусов, а в ночь на вторник дожди местами будут переходить в мокрый снег, а температура опустится до нуля - плюс пяти градусов в вероятностью формирования на дорогах и тротуарах гололедицы", - написал Леус. Специалист отметил, что в последующие два дня на погоду средней полосы вновь будут оказывать влияние циклоны: во вторник южный, выходящий свои центром на Среднюю Волгу, а в среду - облачный вихрь с запада. В результате ожидается облачная погода и небольшие осадки в смешанной фазе, при локальных ночных морозцах до минус одного градуса и дневной температуре в плюс три-восемь градусов. "В последние два дня новой рабочей недели в погоде сохранятся циклонические черты и по-прежнему будет высокой вероятность небольших осадков, а температурный фон в светлое время суток не превысит плюс одного-шести градусов, что соответствует климату первых дней ноября", - добавил Леус.
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общество, россия, михаил леус, центр "фобос", погода
Общество, Россия, Михаил Леус, Центр "Фобос", Погода
Жителям европейской части России рассказали о погоде на следующей неделе

Леус: мокрый снег ожидается в Европейской России на следующей неделе

© РИА Новости / Каролина Кренделева | Перейти в медиабанкСнег на траве
Снег на траве - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© РИА Новости / Каролина Кренделева
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Мокрый снег в ночь с понедельника на вторник и до плюс девяти градусов ожидаются в центральных областях Европейской России на следующей неделе, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
«
"В первый день новой недели регион своим северным краем заденет облачная спираль активного южного циклона, который отметится короткими дождями и ещё немного понизит температуру, до плюс четырех-девяти градусов, а в ночь на вторник дожди местами будут переходить в мокрый снег, а температура опустится до нуля - плюс пяти градусов в вероятностью формирования на дорогах и тротуарах гололедицы", - написал Леус.
Специалист отметил, что в последующие два дня на погоду средней полосы вновь будут оказывать влияние циклоны: во вторник южный, выходящий свои центром на Среднюю Волгу, а в среду - облачный вихрь с запада. В результате ожидается облачная погода и небольшие осадки в смешанной фазе, при локальных ночных морозцах до минус одного градуса и дневной температуре в плюс три-восемь градусов.
«
"В последние два дня новой рабочей недели в погоде сохранятся циклонические черты и по-прежнему будет высокой вероятность небольших осадков, а температурный фон в светлое время суток не превысит плюс одного-шести градусов, что соответствует климату первых дней ноября", - добавил Леус.
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ОбществоРоссияМихаил ЛеусЦентр "Фобос"Погода
 
 
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