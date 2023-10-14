https://ria.ru/20231014/pogoda-1902723301.html

Москвичей предупредили об усилении ветра

Москвичей предупредили об усилении ветра - РИА Новости, 14.10.2023

Москвичей предупредили об усилении ветра

Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий в субботу, ожидаются дождь, местами гроза и усиление ветра до 18 метров в секунду, сообщается в... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T10:25

2023-10-14T10:25

2023-10-14T10:25

общество

городское хозяйство москвы

москва

погода

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий в субботу, ожидаются дождь, местами гроза и усиление ветра до 18 метров в секунду, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, сегодня до конца дня в столице ожидаются дождь, местами гроза, усиление ветра с порывами до 18 метров в секунду", - говорится в сообщении. В сообщении также попросили горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

https://ria.ru/20231014/pogoda-1902700353.html

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общество, городское хозяйство москвы, москва, погода