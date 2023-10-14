https://ria.ru/20231014/pogoda-1902719535.html

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 14.10.2023

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Дожди, сильный ветер и до плюс 15 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T10:01

2023-10-14T10:01

2023-10-14T10:01

общество

москва

михаил леус

погода

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Дожди, сильный ветер и до плюс 15 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик пояснил, что в субботу в начале дня погоду в столице будет формировать теплый атмосферный фронт, после чего регион окажется в теплом секторе циклона. "Погода облачная, временами пройдут дожди. Максимальная температура воздуха ожидается к вечеру, она составит плюс 13-15 градусов, что на 4-5 градусов выше климатической нормы. По области термометры покажут от плюс 11 до плюс 16 градусов", - сказал Леус. Специалист отметил, что ветер будет дуть юго-западный 5-10 метров в секунду, в порывах до 10-15 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, барометры покажут 738 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

https://ria.ru/20231014/pogoda-1902700353.html

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общество, москва, михаил леус, погода