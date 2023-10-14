https://ria.ru/20231014/pogoda-1902700353.html
Жителям Центральной России пообещали теплую погоду на выходных
Жителям Центральной России пообещали теплую погоду на выходных - РИА Новости, 14.10.2023
Жителям Центральной России пообещали теплую погоду на выходных
На выходных в Центральной России ожидается дождливая, но теплая погода с температурными нормами сентября, сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T03:22
2023-10-14T03:22
2023-10-14T09:58
общество
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. На выходных в Центральной России ожидается дождливая, но теплая погода с температурными нормами сентября, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд."В Центральной России погода очень теплая в выходные. В субботу она будет превышать норму на четыре-пять градусов, а в воскресенье — на шесть-восемь градусов. Такая температура не соответствует середине октября, она более характерна для конца первой декады сентября. То есть погода в выходные дни будет отставать от своего климатического развития больше, чем на месяц, настолько она теплая", — сообщил Вильфанд.По его словам, это связано это с тем, что в центральные регионы России начнут поступать теплые воздушные массы из Средиземного моря и Малой Азии. При этом синоптик отметил, что бабьего лета ждать не стоит."Тепло, но облачно и дождливо. В субботу дождь заметный, в воскресенье интенсивность чуть поменьше, но все равно облачно и, что еще характерно, ветреная погода", — сказал Вильфанд.В субботу также ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду, на следующий день — до 15-ти, заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20231010/smerch-1901643787.html
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общество, россия, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Жителям Центральной России пообещали теплую погоду на выходных
Вильфанд: бабьего лета в Центральной России не будет, несмотря на потепление
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. На выходных в Центральной России ожидается дождливая, но теплая погода с температурными нормами сентября, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«
"В Центральной России погода очень теплая в выходные. В субботу она будет превышать норму на четыре-пять градусов, а в воскресенье — на шесть-восемь градусов. Такая температура не соответствует середине октября, она более характерна для конца первой декады сентября. То есть погода в выходные дни будет отставать от своего климатического развития больше, чем на месяц, настолько она теплая", — сообщил Вильфанд.
По его словам, это связано это с тем, что в центральные регионы России начнут поступать теплые воздушные массы из Средиземного моря
и Малой Азии. При этом синоптик отметил, что бабьего лета ждать не стоит.
"Тепло, но облачно и дождливо. В субботу дождь заметный, в воскресенье интенсивность чуть поменьше, но все равно облачно и, что еще характерно, ветреная погода", — сказал Вильфанд.
В субботу также ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду, на следующий день — до 15-ти, заключил собеседник агентства.
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