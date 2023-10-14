https://ria.ru/20231014/palestintsy-1902784477.html

Палестинцы подвергаются опасности массовой этнической чистки, заявили в ООН

Палестинцы подвергаются опасности массовой этнической чистки, заявили в ООН - РИА Новости, 14.10.2023

Палестинцы подвергаются опасности массовой этнической чистки, заявили в ООН

Палестинцы подвергаются серьезному риску этнической чистки со стороны Израиля, как это уже случалось в прошлом, продолжающиеся военные действия израильских... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T16:52

2023-10-14T16:52

2023-10-14T16:52

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

оон

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ЖЕНЕВА, 14 окт - РИА Новости. Палестинцы подвергаются серьезному риску этнической чистки со стороны Израиля, как это уже случалось в прошлом, продолжающиеся военные действия израильских вооруженных сил нарушают международное право, говорится в заявлении специального докладчика ООН по положению в области прав человека на оккупированных палестинских территориях Франчески Альбанезе, распространенном Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ). "Израиль уже провел массовую этническую чистку палестинцев под прикрытием войны. Опять же, во имя самообороны Израиль пытается оправдать то, что было бы равносильно этнической чистке. Любые продолжающиеся военные операции Израиля выходят далеко за рамки международного права. Международное сообщество должно остановить эти вопиющие нарушения международного права сейчас, пока трагическая история не повторилась. Время имеет решающее значение", - приводятся в документе ее слова. Альбанезе добавила, что с 7 октября 2023 года более 1900 палестинцев были убиты, в том числе по меньшей мере 600 детей, более 7600 получили ранения, и более 423 000 человек были перемещены в результате израильских ударов. "Ситуация на оккупированной палестинской территории и в Израиле достигла апогея. ООН и ее государства-члены должны активизировать усилия по посредничеству в немедленном прекращении огня между сторонами, прежде чем мы достигнем точки невозврата", - призвала эксперт ООН. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html

https://ria.ru/20231010/preduprezhdenie-1901620691.html

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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон