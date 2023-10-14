https://ria.ru/20231014/palestina-1902833888.html

Лидер Палестины отверг идею о перемещении жителей с севера сектора Газа

Лидер Палестины отверг идею о перемещении жителей с севера сектора Газа - РИА Новости, 14.10.2023

Лидер Палестины отверг идею о перемещении жителей с севера сектора Газа

Президент Палестины Махмуд Аббас заявил в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом о "полном отказе" от перемещения палестинцев с территории сектора... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T23:01

2023-10-14T23:01

2023-10-14T23:12

палестина

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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израиль

махмуд аббас

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ДОХА, 14 окт - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас заявил в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом о "полном отказе" от перемещения палестинцев с территории сектора Газа, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление офиса Аббаса.Ранее в субботу советник палестинского лидера Махмуд аль-Хаббаш заявил РИА Новости, что Аббас проведет телефонный разговор с Байденом по ситуации в секторе Газа."Лидер Палестины сказал Байдену, что он полностью отказывается от перемещения палестинцев из Газы", - говорится в сообщении агентства.Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы ХАМАС организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. Армия обороны Израиля сообщала, что ХАМАС удерживает на территории сектора Газа более 120 гражданских лиц в качестве заложников.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html

https://ria.ru/20231010/preduprezhdenie-1901620691.html

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палестина, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша, джо байден, израиль, махмуд аббас