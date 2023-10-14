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Бывший агент ЦРУ и ФБР объяснила, как проверяет безопасность номера в отеле - РИА Новости, 14.10.2023
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Туризм
 
04:21 14.10.2023
https://ria.ru/20231014/otel-1902532673.html
Бывший агент ЦРУ и ФБР объяснила, как проверяет безопасность номера в отеле
Бывший агент ЦРУ и ФБР объяснила, как проверяет безопасность номера в отеле - РИА Новости, 14.10.2023
Бывший агент ЦРУ и ФБР объяснила, как проверяет безопасность номера в отеле
Трейси Уолдер, в прошлом офицер в ЦРУ и спецагент в ФБР, рассказала, как заботится о безопасности при проживании в отеле, сообщает Mirror. РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T04:21
2023-10-14T04:21
туризм
новости - туризм
центральное разведывательное управление (цру)
туризм
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Трейси Уолдер, в прошлом офицер в ЦРУ и спецагент в ФБР, рассказала, как заботится о безопасности при проживании в отеле, сообщает Mirror.Во-первых, Трейси заранее исследует местность на предмет любых угроз – выясняет, что расположено рядом с объектом размещения.Во-вторых, на телефон она устанавливает приложение, которое оповещает контакты о ее местонахождении в случае чрезвычайной ситуации.В отелях бывший агент всегда выбирает номер на третьем этаже. В экстренной ситуации оттуда проще выбраться, чем из комнаты, расположенной выше. В то же время такой этаж недоступен для воров-злоумышленников с улицы.В номере Трейси всегда закрывает дверь на замок и дверной стопор, который возит с собой. Она отказалась от аренды частного жилья из-за того, что не считает его безопасным.
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новости - туризм, центральное разведывательное управление (цру), туризм
Туризм, Новости - Туризм, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Туризм
Бывший агент ЦРУ и ФБР объяснила, как проверяет безопасность номера в отеле

Бывший агент ЦРУ рассказала, какой этаж в отеле самый безопасный

© РИА Новости / Алексей МайшевКоридор отеля
Коридор отеля - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Трейси Уолдер, в прошлом офицер в ЦРУ и спецагент в ФБР, рассказала, как заботится о безопасности при проживании в отеле, сообщает Mirror.
Во-первых, Трейси заранее исследует местность на предмет любых угроз – выясняет, что расположено рядом с объектом размещения.
Во-вторых, на телефон она устанавливает приложение, которое оповещает контакты о ее местонахождении в случае чрезвычайной ситуации.
В отелях бывший агент всегда выбирает номер на третьем этаже. В экстренной ситуации оттуда проще выбраться, чем из комнаты, расположенной выше. В то же время такой этаж недоступен для воров-злоумышленников с улицы.
В номере Трейси всегда закрывает дверь на замок и дверной стопор, который возит с собой. Она отказалась от аренды частного жилья из-за того, что не считает его безопасным.
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