https://ria.ru/20231014/otel-1902532673.html

Бывший агент ЦРУ и ФБР объяснила, как проверяет безопасность номера в отеле

Бывший агент ЦРУ и ФБР объяснила, как проверяет безопасность номера в отеле - РИА Новости, 14.10.2023

Бывший агент ЦРУ и ФБР объяснила, как проверяет безопасность номера в отеле

Трейси Уолдер, в прошлом офицер в ЦРУ и спецагент в ФБР, рассказала, как заботится о безопасности при проживании в отеле, сообщает Mirror. РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T04:21

2023-10-14T04:21

2023-10-14T04:21

туризм

новости - туризм

центральное разведывательное управление (цру)

туризм

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Трейси Уолдер, в прошлом офицер в ЦРУ и спецагент в ФБР, рассказала, как заботится о безопасности при проживании в отеле, сообщает Mirror.Во-первых, Трейси заранее исследует местность на предмет любых угроз – выясняет, что расположено рядом с объектом размещения.Во-вторых, на телефон она устанавливает приложение, которое оповещает контакты о ее местонахождении в случае чрезвычайной ситуации.В отелях бывший агент всегда выбирает номер на третьем этаже. В экстренной ситуации оттуда проще выбраться, чем из комнаты, расположенной выше. В то же время такой этаж недоступен для воров-злоумышленников с улицы.В номере Трейси всегда закрывает дверь на замок и дверной стопор, который возит с собой. Она отказалась от аренды частного жилья из-за того, что не считает его безопасным.

https://ria.ru/20230831/samolet-1893177228.html

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2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, центральное разведывательное управление (цру), туризм