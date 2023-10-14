https://ria.ru/20231014/oruzhie-1902755658.html
В Туле экс-главу отдела полиции обвинили в выдаче служебного оружия детям
В Туле экс-главу отдела полиции обвинили в выдаче служебного оружия детям - РИА Новости, 14.10.2023
В Туле экс-главу отдела полиции обвинили в выдаче служебного оружия детям
Бывший начальник отдела полиции в Туле обвиняется в том, что устроил своим сыновьям, в том числе несовершеннолетнему, стрельбы на полигоне из служебного... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T14:15
2023-10-14T14:15
2023-10-14T18:49
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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 окт - РИА Новости. Бывший начальник отдела полиции в Туле обвиняется в том, что устроил своим сыновьям, в том числе несовершеннолетнему, стрельбы на полигоне из служебного огнестрельного оружия, сообщает СУСК по Тульской области. "Следствием установлено, что 7 июня 2023 года бывший начальник отдела полиции, находясь на стрелковом полигоне, расположенном на территории деревни Замарино Алексинского района, незаконно передал находящиеся на вооружении отдела полиции боевое огнестрельное оружие, его составные части и боеприпасы к нему своим двум сыновьям, один из которых является несовершеннолетним, для стрельбы на указанном полигоне", - говорится в сообщении. В СУСК уточнили РИА Новости, что мужчина в то время возглавлял отдел полиции. Возбуждено уголовное дело о незаконной передаче огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему. Санкция части 3 статьи 222 УК РФ – от 6 до 10 лет лишения свободы. СУСК уточняет, что экс-полицейский находится в статусе обвиняемого. Ранее в отношении экс-полицейского завели уголовное дело о получении взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, максимальная санкция - от 7 до 12 лет лишения свободы. "В настоящее время бывшему сотруднику полиции предъявлено обвинение, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - информирует СУСК. Источник в силовых структурах региона уточнил РИА Новости, что полицейский в звании полковника был уволен по отрицательным мотивам.
https://ria.ru/20231003/konflikt-1900256302.html
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происшествия, тула
В Туле экс-главу отдела полиции обвинили в выдаче служебного оружия детям
Экс-главу отдела полиции Тулы обвинили в выдаче служебного оружия своим сыновьям
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 окт - РИА Новости.
Бывший начальник отдела полиции в Туле обвиняется в том, что устроил своим сыновьям, в том числе несовершеннолетнему, стрельбы на полигоне из служебного огнестрельного оружия, сообщает
СУСК по Тульской области.
"Следствием установлено, что 7 июня 2023 года бывший начальник отдела полиции, находясь на стрелковом полигоне, расположенном на территории деревни Замарино Алексинского района, незаконно передал находящиеся на вооружении отдела полиции боевое огнестрельное оружие, его составные части и боеприпасы к нему своим двум сыновьям, один из которых является несовершеннолетним, для стрельбы на указанном полигоне", - говорится в сообщении. В СУСК уточнили РИА Новости, что мужчина в то время возглавлял отдел полиции.
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Возбуждено уголовное дело о незаконной передаче огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему. Санкция части 3 статьи 222 УК РФ – от 6 до 10 лет лишения свободы. СУСК уточняет, что экс-полицейский находится в статусе обвиняемого.
Ранее в отношении экс-полицейского завели уголовное дело о получении взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, максимальная санкция - от 7 до 12 лет лишения свободы.
"В настоящее время бывшему сотруднику полиции предъявлено обвинение, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - информирует СУСК.
Источник в силовых структурах региона уточнил РИА Новости, что полицейский в звании полковника был уволен по отрицательным мотивам.
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