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ВСУ 43 раза обстреляли территорию ДНР
ВСУ 43 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 14.10.2023
ВСУ 43 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 43 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 146 боеприпасов, сообщило в своем Telegram-канале... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T00:29
2023-10-14T00:29
2023-10-14T00:29
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 14 окт - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 43 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 146 боеприпасов, сообщило в своем Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 43 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... На донецком направлении противник совершил 26 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 миллиметра. На горловском 14 обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметров. На ясиноватском три обстрела из артиллерии 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Как отмечает представительство, всего украинские войска выпустили 146 различных боеприпасов. Под огнем оказались районы семи населенных пунктов республики: Донецк, Горловка, Зайцево, Широкая Балка, Ясиноватский район, Макеевка и Степное. За прошедшие сутки поступили сведения о ранении четырех гражданских лиц в в Центрально-Городском и Никитовском районах Горловки, Веселом и Степном. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 18 обстрелов.
https://ria.ru/20231013/spetsoperatsiya-1902674141.html
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донецкая народная республика, горловка, украина, сцкк, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Горловка, Украина, СЦКК, Происшествия, Россия
ВСУ 43 раза обстреляли территорию ДНР
СЦКК: украинские войска за сутки 43 раза обстреляли территорию ДНР