https://ria.ru/20231014/obstrel-1902715976.html
Украинские войска обстреляли три населенных пункта ДНР
Украинские войска обстреляли три населенных пункта ДНР - РИА Новости, 14.10.2023
Украинские войска обстреляли три населенных пункта ДНР
Украинские войска с начала суток выпустили 17 снарядов разного калибра по трем населенным пунктам Донецкой Народной Республики, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T09:27
2023-10-14T09:27
2023-10-14T09:27
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ДОНЕЦК, 14 окт - РИА Новости. Украинские войска с начала суток выпустили 17 снарядов разного калибра по трем населенным пунктам Донецкой Народной Республики, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00.00 (совпадает с мск) зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 00.20 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 00.40 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства. Ведомство также сообщило о том, что в 8.15 украинские войска выпустили три "натовских" снаряда по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, а в 8.50 - восемь снарядов того же калибра по тем же районам административного центра ДНР, а также по Макеевке. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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донецкая народная республика, донецк, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли три населенных пункта ДНР
Украинские войска выпустили 17 снарядов по трем населенным пунктам ДНР
ДОНЕЦК, 14 окт - РИА Новости.
Украинские войска с начала суток выпустили 17 снарядов разного калибра по трем населенным пунктам Донецкой Народной Республики, сообщило в Telegram-канале
представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"После 00.00 (совпадает с мск) зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 00.20 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 00.40 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства.
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Ведомство также сообщило о том, что в 8.15 украинские войска выпустили три "натовских" снаряда по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, а в 8.50 - восемь снарядов того же калибра по тем же районам административного центра ДНР, а также по Макеевке.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.