https://ria.ru/20231014/obstrel-1902715976.html

Украинские войска обстреляли три населенных пункта ДНР

Украинские войска обстреляли три населенных пункта ДНР - РИА Новости, 14.10.2023

Украинские войска обстреляли три населенных пункта ДНР

Украинские войска с начала суток выпустили 17 снарядов разного калибра по трем населенным пунктам Донецкой Народной Республики, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T09:27

2023-10-14T09:27

2023-10-14T09:27

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

сцкк

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ДОНЕЦК, 14 окт - РИА Новости. Украинские войска с начала суток выпустили 17 снарядов разного калибра по трем населенным пунктам Донецкой Народной Республики, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00.00 (совпадает с мск) зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 00.20 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 00.40 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства. Ведомство также сообщило о том, что в 8.15 украинские войска выпустили три "натовских" снаряда по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, а в 8.50 - восемь снарядов того же калибра по тем же районам административного центра ДНР, а также по Макеевке. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231007/donetsk-1901024586.html

донецкая народная республика

донецк

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донецкая народная республика, донецк, сцкк, происшествия