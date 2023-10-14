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Группировка войск "Центр" отбила девять атак ВСУ - РИА Новости, 14.10.2023
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05:03 14.10.2023 (обновлено: 05:24 14.10.2023)
https://ria.ru/20231014/oborona-1902703219.html
Группировка войск "Центр" отбила девять атак ВСУ
Группировка войск "Центр" отбила девять атак ВСУ - РИА Новости, 14.10.2023
Группировка войск "Центр" отбила девять атак ВСУ
Группировка российских войск "Центр" сорвала и отразила девять атак противника на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T05:03
2023-10-14T05:24
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Группировка российских войск "Центр" сорвала и отразила девять атак противника на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Савчук."На Краснолиманском направлении в районах Ямполовского участка и Серебрянского лесничества действиями подразделений группировки войск "Центр", огнем артиллерии и ударами авиации сорваны и отражены девять атак штурмовых групп 21-й, 63-й механизированных бригад ВСУ и 5-й бригады национальной гвардии Украины. Потери противника составили до 540 военнослужащих, уничтожены четыре танка, две боевые машины пехоты, два автомобиля" — сообщил Савчук. Кроме того, ПВО сбила украинский беспилотник в районе Кременной.А в результате контрбатарейной борьбы российские военные вскрыли и подавили более 20 артиллерийских расчетов противника, заключил Савчук.
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украина, кременная, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Кременная, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия
Группировка войск "Центр" отбила девять атак ВСУ

МО: группировка войск "Центр" отбила девять атак, ВСУ потеряли до 540 военных

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в зоне СВО
Военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Группировка российских войск "Центр" сорвала и отразила девять атак противника на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
"На Краснолиманском направлении в районах Ямполовского участка и Серебрянского лесничества действиями подразделений группировки войск "Центр", огнем артиллерии и ударами авиации сорваны и отражены девять атак штурмовых групп 21-й, 63-й механизированных бригад ВСУ и 5-й бригады национальной гвардии Украины. Потери противника составили до 540 военнослужащих, уничтожены четыре танка, две боевые машины пехоты, два автомобиля" — сообщил Савчук.
Кроме того, ПВО сбила украинский беспилотник в районе Кременной.
А в результате контрбатарейной борьбы российские военные вскрыли и подавили более 20 артиллерийских расчетов противника, заключил Савчук.
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