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Группировка войск "Центр" отбила девять атак ВСУ

Группировка войск "Центр" отбила девять атак ВСУ - РИА Новости, 14.10.2023

Группировка войск "Центр" отбила девять атак ВСУ

Группировка российских войск "Центр" сорвала и отразила девять атак противника на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T05:03

2023-10-14T05:03

2023-10-14T05:24

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Группировка российских войск "Центр" сорвала и отразила девять атак противника на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Савчук."На Краснолиманском направлении в районах Ямполовского участка и Серебрянского лесничества действиями подразделений группировки войск "Центр", огнем артиллерии и ударами авиации сорваны и отражены девять атак штурмовых групп 21-й, 63-й механизированных бригад ВСУ и 5-й бригады национальной гвардии Украины. Потери противника составили до 540 военнослужащих, уничтожены четыре танка, две боевые машины пехоты, два автомобиля" — сообщил Савчук. Кроме того, ПВО сбила украинский беспилотник в районе Кременной.А в результате контрбатарейной борьбы российские военные вскрыли и подавили более 20 артиллерийских расчетов противника, заключил Савчук.

https://ria.ru/20231014/myasorubka-1902697410.html

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украина, кременная, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, россия