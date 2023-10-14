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Нетаньяху заявил о подготовке следующего этапа в секторе Газа - РИА Новости, 14.10.2023
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17:55 14.10.2023 (обновлено: 19:15 14.10.2023)
https://ria.ru/20231014/netanyakhu-1902794137.html
Нетаньяху заявил о подготовке следующего этапа в секторе Газа
Нетаньяху заявил о подготовке следующего этапа в секторе Газа - РИА Новости, 14.10.2023
Нетаньяху заявил о подготовке следующего этапа в секторе Газа
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил военных вблизи сектора Газа и заявил о подготовке следующего этапа, пишет газета Jerusalem Post со ссылкой на РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T17:55
2023-10-14T19:15
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил военных вблизи сектора Газа и заявил о подготовке следующего этапа, пишет газета Jerusalem Post со ссылкой на офис главы правительства.&quot;Вы готовы к следующему этапу? Следующий этап приближается&quot;, — приводит издание слова премьера, адресованные пехотинцам.При этом Нетаньяху не уточнил, что имел в виду, но военные утвердительно кивнули в ответ на его вопрос.В начале недели глава правительства утверждал, что реакция Израиля на нападение ХАМАС изменит Ближний Восток. Тогда он подчеркнул, что военная кампания в разгаре, трудные дни еще впереди. Сегодня Нетаньяху уточнил, что действия страны в секторе Газа в ответ на атаки палестинского движения только начинаются.Как сообщил накануне РИА Новости официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, Израиль предписал населению, а также ооновцам на севере сектора Газа в течение суток переместиться в южную часть. Это, по его словам, примерно 1,1 миллиона человек. ХАМАС призвал жителей сектора Газа игнорировать это требование.Дюжаррик добавил, что ООН призывает Израиль "отменить такой приказ", чтобы избежать катастрофических последствий.Обострение конфликта на Ближнем ВостокеУтром 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде территории: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться, по разным данным, около 150 израильтян.Москва призвала стороны прекратить боевые действия. По словам Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20231013/operatsiya-1902496006.html
https://ria.ru/20231014/zalozhniki-1902792703.html
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израиль
сектор газа
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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
Нетаньяху заявил о подготовке следующего этапа в секторе Газа

Нетаньяху заявил военным вблизи сектора Газа о приближении следующего этапа

© AP Photo / Petros GiannakourisИзраильские солдаты на контрольно-пропускном пункте
Израильские солдаты на контрольно-пропускном пункте - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© AP Photo / Petros Giannakouris
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил военных вблизи сектора Газа и заявил о подготовке следующего этапа, пишет газета Jerusalem Post со ссылкой на офис главы правительства.
«

"Вы готовы к следующему этапу? Следующий этап приближается", — приводит издание слова премьера, адресованные пехотинцам.

При этом Нетаньяху не уточнил, что имел в виду, но военные утвердительно кивнули в ответ на его вопрос.
В начале недели глава правительства утверждал, что реакция Израиля на нападение ХАМАС изменит Ближний Восток. Тогда он подчеркнул, что военная кампания в разгаре, трудные дни еще впереди. Сегодня Нетаньяху уточнил, что действия страны в секторе Газа в ответ на атаки палестинского движения только начинаются.
Израильские военные в районе границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Путин прокомментировал возможную наземную операцию Израиля в секторе Газа
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Как сообщил накануне РИА Новости официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, Израиль предписал населению, а также ооновцам на севере сектора Газа в течение суток переместиться в южную часть. Это, по его словам, примерно 1,1 миллиона человек. ХАМАС призвал жителей сектора Газа игнорировать это требование.
Дюжаррик добавил, что ООН призывает Израиль "отменить такой приказ", чтобы избежать катастрофических последствий.
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17:42

Обострение конфликта на Ближнем Востоке

Утром 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.
В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде территории: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
Останется только один. Чем закончится война между Палестиной и Израилем
7 октября, 15:26
Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться, по разным данным, около 150 израильтян.
Москва призвала стороны прекратить боевые действия. По словам Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и в течение десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

 
В миреИзраильБиньямин НетаньяхуОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор Газа
 
 
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