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Нетаньяху заявил о подготовке следующего этапа в секторе Газа

Нетаньяху заявил о подготовке следующего этапа в секторе Газа - РИА Новости, 14.10.2023

Нетаньяху заявил о подготовке следующего этапа в секторе Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил военных вблизи сектора Газа и заявил о подготовке следующего этапа, пишет газета Jerusalem Post со ссылкой на РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T17:55

2023-10-14T17:55

2023-10-14T19:15

в мире

израиль

биньямин нетаньяху

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил военных вблизи сектора Газа и заявил о подготовке следующего этапа, пишет газета Jerusalem Post со ссылкой на офис главы правительства."Вы готовы к следующему этапу? Следующий этап приближается", — приводит издание слова премьера, адресованные пехотинцам.При этом Нетаньяху не уточнил, что имел в виду, но военные утвердительно кивнули в ответ на его вопрос.В начале недели глава правительства утверждал, что реакция Израиля на нападение ХАМАС изменит Ближний Восток. Тогда он подчеркнул, что военная кампания в разгаре, трудные дни еще впереди. Сегодня Нетаньяху уточнил, что действия страны в секторе Газа в ответ на атаки палестинского движения только начинаются.Как сообщил накануне РИА Новости официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, Израиль предписал населению, а также ооновцам на севере сектора Газа в течение суток переместиться в южную часть. Это, по его словам, примерно 1,1 миллиона человек. ХАМАС призвал жителей сектора Газа игнорировать это требование.Дюжаррик добавил, что ООН призывает Израиль "отменить такой приказ", чтобы избежать катастрофических последствий.Обострение конфликта на Ближнем ВостокеУтром 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде территории: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться, по разным данным, около 150 израильтян.Москва призвала стороны прекратить боевые действия. По словам Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231013/operatsiya-1902496006.html

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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа